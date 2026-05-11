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Neymar consegue chegar 100% para a Copa do Mundo? Veja histórico de lesões

Atacante acumulou problemas físicos nos últimos anos, incluindo ruptura ligamentar, lesões musculares e operação no joelho

Neymar: Craque conviveu com diversas lesões ao longo dos últimos anos ((Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Neymar: Craque conviveu com diversas lesões ao longo dos últimos anos ((Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15h06.

A condição física de Neymar segue como um dos principais pontos de atenção para a Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Apesar da expectativa por uma possível convocação de Carlo Ancelotti, o histórico recente de lesões do camisa 10 ainda gera dúvidas sobre sua capacidade de manter uma sequência em alto nível até o torneio.

Nos últimos anos, Neymar acumulou problemas físicos que impactaram diretamente sua continuidade em clubes e na própria Seleção. A lesão mais grave aconteceu em outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante passou por cirurgia e ficou afastado por cerca de um ano.

Além da grave lesão no joelho, o jogador também sofreu com recorrentes problemas musculares e entorses no tornozelo ao longo das últimas temporadas. As interrupções constantes dificultaram a sequência de jogos e levantaram questionamentos sobre o ritmo físico do atleta, especialmente pensando em uma competição intensa e curta como a Copa do Mundo.

Desde o retorno ao Santos, porém, Neymar tem mostrado evolução física gradual. O atacante voltou a atuar com mais frequência, participou de partidas consecutivas e passou a ganhar minutagem sem grandes limitações. O desempenho recente, aliado aos gols e assistências, recolocou o nome do craque no radar da Seleção Brasileira.

Mesmo assim, a comissão técnica deve analisar com cautela o aspecto físico do jogador antes da convocação final. A idade, o histórico recente de lesões e a necessidade de intensidade no modelo de jogo de Ancelotti podem pesar na decisão. Vale lembrar que, desde que Carleto assumiu a seleção, o camisa 10 não foi convocado.

Por outro lado, a experiência de Neymar em grandes torneios, a capacidade técnica e o poder de decisão continuam sendo fatores que o diferenciam dos concorrentes diretos. Caso mantenha a sequência saudável até a convocação, o atacante pode transformar a recuperação física em um dos argumentos mais fortes para garantir presença em mais uma Copa do Mundo.

Ancelotti divulgará os 26 convocados para o Mundial na próxima segunda-feira, 18, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Veja histórico de lesões de Neymar nas últimas temporadas*

TemporadaTipo de lesãoPeríodoTempo de afastamentoClube/Seleção
2025/26Operação no joelho15/12/2025 a 14/02/202662 diasSantos
2025/26Lesão meniscal21/11/2025 a 27/11/20257 diasSantos
2025/26Lesão na coxa19/09/2025 a 31/10/202543 diasSantos
2024/25Lesão na coxa17/04/2025 a 21/05/202535 diasSantos
2024/25Lesão na coxa04/03/2025 a 12/04/202540 diasSantos
2024/25Recuperação de ritmo competitivo17/12/2024 a 03/02/202549 diasAl-Hilal / Santos
2024/25Lesão na coxa05/11/2024 a 16/12/202442 diasAl-Hilal
2024/25Recuperação de ritmo competitivo23/09/2024 a 19/10/202427 diasAl-Hilal
2023/24Ruptura do ligamento cruzado19/10/2023 a 22/09/2024340 diasAl-Hilal
2023/24Problemas musculares04/08/2023 a 03/09/202331 diasPSG / Al-Hilal
2022/23Operação no tornozelo20/02/2023 a 30/06/2023131 diasPSG / Brasil
2022/23Lesão no tornozelo25/11/2022 a 04/12/202210 diasBrasil
2021/22Lesão no tornozelo29/11/2021 a 13/02/202277 diasPSG / Brasil
2021/22Queixas nos adutores15/11/2021 a 18/11/20214 diasBrasil
2021/22Queixas nos adutores16/10/2021 a 23/10/20218 diasPSG

*informações compiladas pelo Transfermarkt

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