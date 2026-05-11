Neymar consegue chegar 100% para a Copa do Mundo? Veja histórico de lesões

A condição física de Neymar segue como um dos principais pontos de atenção para a Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Apesar da expectativa por uma possível convocação de Carlo Ancelotti, o histórico recente de lesões do camisa 10 ainda gera dúvidas sobre sua capacidade de manter uma sequência em alto nível até o torneio.

Nos últimos anos, Neymar acumulou problemas físicos que impactaram diretamente sua continuidade em clubes e na própria Seleção. A lesão mais grave aconteceu em outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante passou por cirurgia e ficou afastado por cerca de um ano.

Além da grave lesão no joelho, o jogador também sofreu com recorrentes problemas musculares e entorses no tornozelo ao longo das últimas temporadas. As interrupções constantes dificultaram a sequência de jogos e levantaram questionamentos sobre o ritmo físico do atleta, especialmente pensando em uma competição intensa e curta como a Copa do Mundo.

Desde o retorno ao Santos, porém, Neymar tem mostrado evolução física gradual. O atacante voltou a atuar com mais frequência, participou de partidas consecutivas e passou a ganhar minutagem sem grandes limitações. O desempenho recente, aliado aos gols e assistências, recolocou o nome do craque no radar da Seleção Brasileira.

Mesmo assim, a comissão técnica deve analisar com cautela o aspecto físico do jogador antes da convocação final. A idade, o histórico recente de lesões e a necessidade de intensidade no modelo de jogo de Ancelotti podem pesar na decisão. Vale lembrar que, desde que Carleto assumiu a seleção, o camisa 10 não foi convocado.

Por outro lado, a experiência de Neymar em grandes torneios, a capacidade técnica e o poder de decisão continuam sendo fatores que o diferenciam dos concorrentes diretos. Caso mantenha a sequência saudável até a convocação, o atacante pode transformar a recuperação física em um dos argumentos mais fortes para garantir presença em mais uma Copa do Mundo.

Ancelotti divulgará os 26 convocados para o Mundial na próxima segunda-feira, 18, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.