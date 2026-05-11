Neymar consegue chegar 100% para a Copa do Mundo? Veja histórico de lesões

Neymar: Craque conviveu com diversas lesões ao longo dos últimos anos ((Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 11 de maio de 2026 às 15h06.
|Temporada
|Tipo de lesão
|Período
|Tempo de afastamento
|Clube/Seleção
|2025/26
|Operação no joelho
|15/12/2025 a 14/02/2026
|62 dias
|Santos
|2025/26
|Lesão meniscal
|21/11/2025 a 27/11/2025
|7 dias
|Santos
|2025/26
|Lesão na coxa
|19/09/2025 a 31/10/2025
|43 dias
|Santos
|2024/25
|Lesão na coxa
|17/04/2025 a 21/05/2025
|35 dias
|Santos
|2024/25
|Lesão na coxa
|04/03/2025 a 12/04/2025
|40 dias
|Santos
|2024/25
|Recuperação de ritmo competitivo
|17/12/2024 a 03/02/2025
|49 dias
|Al-Hilal / Santos
|2024/25
|Lesão na coxa
|05/11/2024 a 16/12/2024
|42 dias
|Al-Hilal
|2024/25
|Recuperação de ritmo competitivo
|23/09/2024 a 19/10/2024
|27 dias
|Al-Hilal
|2023/24
|Ruptura do ligamento cruzado
|19/10/2023 a 22/09/2024
|340 dias
|Al-Hilal
|2023/24
|Problemas musculares
|04/08/2023 a 03/09/2023
|31 dias
|PSG / Al-Hilal
|2022/23
|Operação no tornozelo
|20/02/2023 a 30/06/2023
|131 dias
|PSG / Brasil
|2022/23
|Lesão no tornozelo
|25/11/2022 a 04/12/2022
|10 dias
|Brasil
|2021/22
|Lesão no tornozelo
|29/11/2021 a 13/02/2022
|77 dias
|PSG / Brasil
|2021/22
|Queixas nos adutores
|15/11/2021 a 18/11/2021
|4 dias
|Brasil
|2021/22
|Queixas nos adutores
|16/10/2021 a 23/10/2021
|8 dias
|PSG
*informações compiladas pelo Transfermarkt