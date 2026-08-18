Bill Rasmussen, fundador da ESPN, morre aos 93 anos

William F. Rasmussen, fundador da ESPN, morreu nesta terça-feira, 18, aos 93 anos, em decorrência dos efeitos da doença de Parkinson. A morte foi confirmada pela ESPN. Rasmussen havia tornado público o diagnóstico da doença em 2019.

Antes de criar a emissora, Rasmussen trabalhou como narrador esportivo, executivo de relações públicas e empresário. A ideia que daria origem à ESPN surgiu em 1978, quando ele e o filho, Scott Rasmussen, pesquisavam o uso da então nova tecnologia de distribuição de televisão por satélite. A proposta inicial previa conteúdo esportivo de Connecticut, mas depois passou a contemplar uma rede nacional com programação durante as 24 horas do dia.

Jimmy Pitaro, presidente da ESPN, afirmou que Rasmussen teve papel na criação da empresa e na formação de características que permaneceram na companhia.

“Bill foi um homem notável — um visionário e inovador que concebeu a ideia de uma rede inteiramente dedicada aos esportes”, disse o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro. “Simplificando, nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse pela paixão de Bill e por todo o trabalho árduo e espírito empreendedor que ele dedicou à construção da ESPN no final da década de 1970 — aspectos fundamentais da cultura da nossa empresa que perduram até hoje.”

Pitaro também relembrou a relação que manteve com Rasmussen e uma participação dos dois em uma partida no Fenway Park, em Boston. “

Rasmussen foi casado durante 56 anos com Lois Rasmussen, que morreu em 2011. Ele deixa os filhos Scott Rasmussen, casado com Laura, Glenn Rasmussen e Lynn Van Hollebeke, casada com Louie; sete netos, Andy, P.J., Wil, MaryAnn, Donna, Jessica e Sarah; um bisneto, Otto; e uma bisneta, Adelaide. Seus irmãos Robert e Donald Rasmussen, a irmã Vivien e o neto Justin Van Hollebeke também morreram antes dele.

Como William Rasmussen criou a ESPN

A origem da ESPN remonta a uma viagem feita por Rasmussen e Scott em agosto de 1978. Presos no trânsito da rodovia Interstate 84, em Connecticut, enquanto seguiam para o litoral de Nova Jersey, os dois discutiam quais programas poderiam ocupar um transponder de satélite, equipamento usado para receber e retransmitir sinais, que haviam adquirido da RCA. Durante a conversa, Rasmussen propôs uma rede dedicada exclusivamente aos esportes.

O projeto mudou de escala nos meses seguintes. A proposta de transmitir competições de Connecticut para moradores do estado deu lugar ao plano de uma rede esportiva nacional disponível 24 horas por dia. O negócio recebeu financiamento da Getty Oil Co., fechou um contrato de programação com a NCAA, entidade responsável por competições universitárias nos Estados Unidos, e estabeleceu um acordo publicitário com a Anheuser-Busch, que na época representava o maior contrato de patrocínio da história da televisão a cabo.

A Entertainment and Sports Programming Network, nome posteriormente substituído por ESPN, Inc., iniciou suas transmissões em 1,4 milhão de residências às 19h, no horário da Costa Leste dos Estados Unidos, em 7 de setembro de 1979. Depois de uma introdução, a programação começou com o SportsCenter, apresentado por Lee Leonard e George Grande.

O SportsCenter permaneceu na programação da ESPN nas décadas seguintes e se tornou o programa com o maior número de episódios exibidos na história da televisão, segundo a empresa. O telejornal esportivo passou a ocupar uma posição central na grade da emissora desde o primeiro dia de operação.

O papel de Rasmussen nos primeiros anos da ESPN

Rasmussen foi o fundador e primeiro presidente da ESPN. Em julho de 1979, assumiu a presidência do conselho da empresa, enquanto Chet Simmons, que havia presidido a NBC Sports, passou a ocupar o cargo de presidente.

Durante esse período, a ESPN estruturou a programação esportiva durante 24 horas e transmitiu as primeiras rodadas do torneio masculino de basquete da NCAA na primavera de 1980. A cobertura ampliou a exposição nacional da emissora durante seu primeiro ano de operação.

Chris Berman, apresentador que entrou na ESPN três semanas depois do lançamento da rede, em 1979, comentou a participação de Rasmussen na história da empresa.

Em 1994, Rasmussen entrou na lista “Forty for the Ages”, da Sports Illustrated, que reuniu personalidades que alteraram o esporte durante a segunda metade do século 20. No mesmo ano, o USA Today o chamou de “The Father of Sports Television.”

A ESPN, que começou suas operações em Bristol, Connecticut, com cerca de 80 funcionários e um prédio ainda não concluído em um terreno de menos de um acre, chegou a mais de 5.900 funcionários ao redor do mundo. A operação passou a reunir oito redes de televisão nos Estados Unidos, programação esportiva na ABC, aplicativo, serviço direct-to-consumer, modelo no qual o conteúdo é oferecido diretamente ao consumidor, ESPN Audio e plataformas digitais e sociais.

Carreira antes e depois da ESPN

William F. Rasmussen nasceu em 15 de outubro de 1932, em Chicago, e cresceu em Columbus Manor, Illinois. Durante a juventude, praticou esportes e recebeu um convite para integrar uma equipe das ligas menores vinculada ao Detroit Tigers. Ele optou por estudar na DePauw University, em Greencastle, Indiana, onde se formou em economia.

Depois da graduação, em 1954, Rasmussen serviu na Força Aérea dos Estados Unidos e posteriormente concluiu um MBA na Rutgers University. Antes de ingressar nos meios de comunicação, teve um empreendimento no setor de publicidade.

Sua trajetória na mídia começou na rádio WTTT, em Amherst, Massachusetts, em 1962. Três anos depois, passou para a WWLP-TV, em Springfield, também em Massachusetts. Ficou oito anos como diretor de esportes e outros dois como diretor de notícias. Nesse período, trabalhou em transmissões de futebol americano, basquete, beisebol e hóquei no rádio e na televisão.

Em 1974, Rasmussen assumiu o cargo de diretor de comunicação do New England Whalers, equipe da World Hockey Association, liga profissional de hóquei que funcionou entre 1972 e 1979. Ele permaneceu na função até o fim da temporada de 1977-1978.

Rasmussen deixou uma função operacional na ESPN em outubro de 1980. Depois da saída, atuou como consultor de detentores de direitos esportivos e empresas de mídia e participou de novos negócios relacionados a esporte e comunicação.

Após divulgar, em 2019, que havia recebido o diagnóstico de Parkinson, Rasmussen passou a atuar como embaixador de pacientes por meio da American Parkinson Disease Association e da Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research. Ele também participou de eventos beneficentes, entre eles atividades ligadas ao Winged Foot Scholarship Program e a um torneio do Senior PGA TOUR.

Rasmussen entrou para o Sports Broadcasting Hall of Fame, em 2025. Também integrou o Wall of Fame da Rutgers University, em 2002, e o Media Wall of Fame da DePauw University, em 2012. Em 2001, recebeu a Order of Achievement da Lambda Chi Alpha. Em 1997, foi incluído no Connecticut Sports Museum and Hall of Fame e também apareceu na relação The Sports 100, dedicada a 100 nomes da história dos esportes nos Estados Unidos.

Em 2019, durante as comemorações dos 40 anos da ESPN, Rasmussen fez o primeiro arremesso cerimonial de uma partida entre New York Yankees e Boston Red Sox no Fenway Park. Jimmy Pitaro recebeu o arremesso.

Rasmussen também escreveu os livros “Sports Junkies Rejoice! The Birth of ESPN” e “ESPN: One Giant Leap for Fankind,” este último publicado em 2023. Em parceria com a Tenero Productions, participou do projeto de documentário e livro “Sports Heaven: The Birth of ESPN”, sobre sua trajetória e a criação da emissora, lançado em 2026.