Esporte

Michael B. Jordan comenta publicação sobre Rayan após goleada do Brasil

Ator vencedor do Oscar interagiu em publicação do Bournemouth após atuação do atacante na vitória da Seleção Brasileira

Rayan: jogador celebra um dos gols da goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Rayan: jogador celebra um dos gols da goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14h15.

O gol de Rayan na vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá repercutiu até fora do mundo do futebol. O ator norte-americano Michael B. Jordan interagiu nas redes sociais com uma publicação sobre o atacante após a partida da Seleção Brasileira.

A manifestação ocorreu em uma postagem do Bournemouth, clube inglês que conta com Rayan em seu elenco. Nos comentários, o vencedor do Oscar publicou os emojis de uma bola de futebol acompanhados da sigla "BR", em referência ao Brasil.

Jordan mantém uma relação próxima com o Bournemouth. Desde 2022, ele faz parte do grupo de investidores liderado pelo empresário Bill Foley, proprietário do clube inglês, e costuma acompanhar conteúdos relacionados aos jogadores da equipe.

Conhecido por papéis em produções como "Creed" e "Pantera Negra", o ator venceu o Oscar de melhor ator neste ano por sua atuação em "Pecadores".

 

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