Michael B. Jordan comenta publicação sobre Rayan após goleada do Brasil

O gol de Rayan na vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá repercutiu até fora do mundo do futebol. O ator norte-americano Michael B. Jordan interagiu nas redes sociais com uma publicação sobre o atacante após a partida da Seleção Brasileira.

A manifestação ocorreu em uma postagem do Bournemouth, clube inglês que conta com Rayan em seu elenco. Nos comentários, o vencedor do Oscar publicou os emojis de uma bola de futebol acompanhados da sigla "BR", em referência ao Brasil.

Jordan mantém uma relação próxima com o Bournemouth. Desde 2022, ele faz parte do grupo de investidores liderado pelo empresário Bill Foley, proprietário do clube inglês, e costuma acompanhar conteúdos relacionados aos jogadores da equipe.

Conhecido por papéis em produções como "Creed" e "Pantera Negra", o ator venceu o Oscar de melhor ator neste ano por sua atuação em "Pecadores".