Michael B. Jordan comenta publicação sobre Rayan após goleada do Brasil

Rayan: jogador celebra um dos gols da goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 1 de junho de 2026 às 14h15.
O gol de Rayan na vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá repercutiu até fora do mundo do futebol. O ator norte-americano Michael B. Jordan interagiu nas redes sociais com uma publicação sobre o atacante após a partida da Seleção Brasileira.
A manifestação ocorreu em uma postagem do Bournemouth, clube inglês que conta com Rayan em seu elenco. Nos comentários, o vencedor do Oscar publicou os emojis de uma bola de futebol acompanhados da sigla "BR", em referência ao Brasil.
Jordan mantém uma relação próxima com o Bournemouth. Desde 2022, ele faz parte do grupo de investidores liderado pelo empresário Bill Foley, proprietário do clube inglês, e costuma acompanhar conteúdos relacionados aos jogadores da equipe.
Conhecido por papéis em produções como "Creed" e "Pantera Negra", o ator venceu o Oscar de melhor ator neste ano por sua atuação em "Pecadores".
Ver essa foto no Instagram