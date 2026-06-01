Como um time que está na final da NBA traz 'sorte' para o Brasil em Copas do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começa na semana que vem. Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções e três países-sede: EUA, México e Canadá.

O jogo de abertura será entre México e África do Sul no dia 11. O Brasil estreia três dias depois, contra Marrocos.

O sonho do hexacampeonato pode estar um pouco mais aceso a partir de uma combinação inusitada na NBA, a liga de basquete dos EUA.

A sorte do hexa?

A combinação de fatores passa diretamente pelo New York Knicks, tradicional time da Big Apple que chegou à decisão da NBA nesta temporada, algo que não conseguia desde 1999. O jejum de títulos é bem maior: a última conquista veio em 1973.

E por que isso ajuda o Brasil na conquista do tão aguardado hexacampeonato? Vamos aos fatos.

Em 1970, quando o Knicks venceu seu título primeiro título (contra o Los Angeles Lakers), o Brasil encantava o mundo com o tricampeonato da Copa do Mundo no México. A geração de Pelé, Tostão, Rivellino e cia ficou imortalizada após o 4 a 1 na final contra a Itália.

Vinte e quatro anos depois, nos EUA, o Brasil saía do jejum de troféus em Copas ao conquistar o tetra em cima, novamente, da Itália. Naquela oportunidade, o título veio nos pênaltis, na primeira decisão da história das Copas que foi para as penalidades.

E quem estava na final da NBA em 1994? Sim, o New York Knics. Naquele oportunidade, porém, a franquia da Big Apple não ficou com o título, perdendo para o Houston Rockets em sete jogos.

E agora, 32 anos depois, os Knicks estão novamente na decisão da NBA. Vão encarar o San Antonio Spurs, justamente seu adversário em 1999. O time texano acabou ficando com o título naquela oportunidade, batendo Nova York por jogos a 1.

Onde assistir à Final da NBA?

As finais da NBA começam nesta quarta-feira, com a bola subindo às 21h30, horário de Brasília, com transmissão do Prime Video. Todos os jogos da decisão terão exibição exclusiva pelo serviço de streaming.