A lista de jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo foi apresentada nesta segunda-feira, 20. A decisão do técnico Carlo Ancelotti sobre a escalação de alguns nomes, especialmente de Neymar Jr., deixou muitos brasileiros divididos durante a transmissão.

Por outro lado, um levantamento da Human Data, encomendado pelo Resenha Digital Clube, mostra que 74% dos brasileiros aprovaram a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

O estudo também identificou que o anúncio oficial da lista de jogadores gerou um aumento de 258% nas menções em relação à convocação de 2022, com pico de 633 mil citações nas redes sociais e ambientes digitais.

A análise monitorou, desde o dia 15 de maio, a repercussão da convocação anunciada nesta segunda-feira, 18, pelo técnico Carlo Ancelotti. A Human Data, empresa de dados e inteligência artificial voltada ao marketing de influência do Spark Group, acompanhou menções de brasileiros em plataformas como X, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, além de portais e outros canais digitais.

O jogador Neymar Jr. concentrou o maior volume de interações no período analisado, com 225 mil menções relacionadas à convocação. Segundo o levantamento, os sentimentos predominantes ligados ao atleta foram alegria e esperança. Danilo e Vini Jr. também registraram alto volume de comentários, com 30.729 e 20.519 menções, respectivamente. Já Endrick apareceu entre os nomes mais celebrados pelo público, com 22% das reações positivas voltadas à sua presença no ataque da seleção.

Copa do Mundo 2026: Neymar Jr., foi convocado para Seleção Brasileira durante o torneio. (EFE/Guilherme Dionizio)

“A pesquisa mostra como a seleção brasileira continua mobilizando o país de forma única, despertando sentimentos positivos e negativos. A convocação deste ano, inclusive, se tornou uma das mais mencionadas da história da seleção brasileira nas redes sociais, ultrapassando a bolha do futebol e ganhando relevância em diferentes esferas da sociedade. Isso reforça a potência cultural e emocional que a seleção ainda possui no Brasil", afirma Otávio Ereno, diretor executivo da Human Data.

O executivo também reforça que o cenário traz muitas oportunidades para diversas empresas expandirem público e alcançarem suas metas de faturamento com a Copa do Mundo.

"Para as marcas, existe uma oportunidade enorme de participar dessas conversas em tempo real, independentemente de serem ou não patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo ou do time brasileiro. Na Human Data, teremos um painel real time acompanhando toda a repercussão da Copa para ajudar marcas a identificarem tendências, sentimentos e oportunidades de inserção ao longo do torneio”.

Vídeos de crianças reagindo à convocação de Neymar Jr. ficaram entre os conteúdos com maior engajamento nas redes sociais. As publicações mostram grupos reunidos em escolas, clubes e praças comemorando o anúncio do atacante durante a leitura da lista de convocados feita por Carlo Ancelotti. O levantamento aponta que esse tipo de conteúdo ampliou o alcance da discussão sobre a seleção brasileira nas plataformas digitais.

Tendências de consumo digital durante a convocação

O estudo também reuniu dados sobre o comportamento do torcedor brasileiro nas redes sociais e identificou oportunidades editoriais relacionadas ao torneio. Segundo a Human Data, a análise acompanhou tendências, sentimentos e padrões de interação em tempo real durante a repercussão da convocação.

Fundada em 2022, a Human Data atua na área de inteligência de dados e integra o Spark Group desde 2025. A empresa desenvolve soluções voltadas à análise de cultura digital, inteligência artificial e monitoramento de dados para marcas, agências e creators.

O Resenha Digital Clube, mediatech voltada à conexão entre marcas e fãs do esporte, reúne mais de 75 creators e possui alcance combinado superior a 65 milhões de pessoas nas redes sociais. A companhia atua em áreas como gestão de perfis esportivos, produção de conteúdo e desenvolvimento de projetos com influenciadores do segmento.

Veja a lista final dos jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)