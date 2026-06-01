Brasileirão em pausa: veja as datas de retorno da Série A durante o intervalo para a Copa do Mundo

A pausa para a Copa do Mundo de 2026 começou após o encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, concluída neste domingo. A competição ficará paralisada até 22 de julho, período que os clubes devem utilizar para ajustes no elenco, contratações e correções de rumo para a sequência da temporada.

Na parte de cima da tabela, o Palmeiras chega ao intervalo em situação confortável. A equipe lidera o Brasileirão com 41 pontos conquistados em 18 partidas.

Segundo projeções do Departamento de Matemática da UFMG, o clube possui 55,5% de probabilidade de conquistar o título. O Flamengo aparece na vice-liderança com 34 pontos e ainda tem uma partida atrasada contra o Mirassol, válida pela quarta rodada. Os cálculos apontam 28,2% de chances de título para o time carioca.

A disputa pelas primeiras colocações segue equilibrada. O Fluminense ocupa a terceira posição, com 31 pontos, e tem 5,2% de possibilidade de terminar a competição como campeão. Athletico-PR, com 30 pontos, e Red Bull Bragantino, com 29, permanecem próximos dos líderes. O Coritiba, campeão da Série B em 2025, ocupa o sétimo lugar com 26 pontos após uma sequência de resultados positivos.

Também com 26 pontos, o Bahia chega à interrupção na sexta colocação. A vitória sobre o Botafogo, no sábado, encerrou uma série de oito partidas sem triunfos. O São Paulo aparece em oitavo lugar, com 25 pontos, ainda sem vencer no Brasileirão desde a volta de Dorival Júnior ao comando técnico. Atlético-MG e Corinthians fecham o grupo dos dez primeiros colocados, ambos com 24 pontos.

Entre as equipes que ficaram abaixo das expectativas no campeonato, o Cruzeiro ocupa a 11ª posição, também com 24 pontos, apesar de ter avançado às oitavas de final da Libertadores. O Botafogo é o 12º colocado, com 22 pontos, em uma temporada marcada pela saída de atletas do elenco e pela eliminação para a Chapecoense na Copa do Brasil.

Na luta contra o rebaixamento, a Chapecoense aparece na última colocação com apenas nove pontos e uma vitória em 18 rodadas. Mirassol, com 16 pontos, Remo, com 18, e Vasco, com 20, completam a zona de descenso. Logo acima, Grêmio, Santos e Internacional somam 21 pontos cada e permanecem próximos da parte inferior da classificação.

As projeções da UFMG indicam que a Chapecoense possui 94,9% de risco de queda para a Série B. O Mirassol registra 55,1%, enquanto Remo e Vasco aparecem com 48,4% e 40%, respectivamente. Grêmio, Santos e Internacional também mantêm probabilidades consideráveis de rebaixamento, calculadas em 29%, 28,9% e 26%.

A tabela ainda conta com três partidas pendentes da quarta rodada. Os confrontos entre Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, além de Bahia e Chapecoense, serão disputados após a retomada do campeonato. Os resultados desses jogos podem alterar o cenário tanto na disputa pelas primeiras posições quanto na briga para evitar o rebaixamento.