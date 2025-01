Rocky Balboa: conheça a história do lutador que inspirou o protagonista do clássico

Quem é fã de luta provavelmente já foi impactado por um filme da década de 1970 que conquistou as telas dos cinemas norte-americanos: "Rocky, um Lutador". Dirigido por John G. Avildsen, o clássico traz a jornada do lutador Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone.

Na trama, o boxeador de origem humilde na Filadélfia recebe uma chance inesperada de lutar contra o campeão mundial dos pesos pesados, Apollo Creed, após o adversário original se lesionar. Durante os preparativos, com o treinador rabugento Mickey Goldmill, Rocky começa um tímido romance com Adrian, irmã de Paulie, seu amigo.

No momento de seu lançamento, Rocky fez história, sendo um sucesso de bilheteira. Com um orçamento modesto de pouco mais de US$ 1 milhão, o filme arrecadou mais de US$ 225 milhões mundialmente. Foi também indicado a nove Oscars, vencendo três, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

O impacto do filme não só garantiu a Stallone a superação de uma crise financeira, mas também o projetou como estrela de Hollywood. Rocky gerou uma franquia de nove filmes, incluindo a recente trilogia Creed. Para Stallone, o filme representa o maior sucesso de sua carreira.

Baseado em uma história real

Muitos não sabem, porém, que o personagem de Rocky foi inspirado em um lutador de boxe real. A ideia surgiu após Sylvester Stallone assistir a uma luta do icônico Muhammad Ali. O roteiro, que levou apenas quatro dias para ser escrito, foi influenciado pelo adversário de Ali: Chuck Wepner.

Wepner teve uma carreira de 51 lutas, com 35 vitórias, 17 delas por nocaute, 14 derrotas e 2 empates. Seu apelido, The Bleeder ("O Sangrador"), refletia seu estilo de luta, caracterizado por constantes cortes e sangramentos no ringue. Além de Ali, enfrentou grandes nomes como George Foreman e Sonny Liston, mas perdeu para ambos.

Em 1975, com 36 anos, Wepner estava em uma boa fase e desafiou Ali, que na época era o campeão mundial dos pesos pesados. A luta aconteceu em 24 de março de 1975, no Richfield Coliseum, em Ohio, e embora todos esperassem a vitória de Ali, Wepner surpreendeu ao resistir por quase 15 rounds, sendo nocauteado somente 19 segundos antes do fim. Durante o combate, Wepner conseguiu até derrubar Ali no nono round, após um pisão acidental do campeão em seu pé.

Embora Stallone tenha inicialmente negado que Wepner fosse a inspiração para Rocky, o boxeador processou o cineasta, e um acordo foi finalmente alcançado. A famosa frase de Rocky, "a questão não é o quão forte você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente", parece definir perfeitamente a trajetória de Chuck Wepner, The Bleeder.