Anthropic, criadora do Claude, entra com pedido de IPO nos EUA

A Anthropic
, empresa de inteligência artificial criadora do assistente Claude
, protocolou nesta segunda-feira, 1, um pedido confidencial de registro para uma oferta pública inicial de ações (IPO)
junto à Securities and Exchange Commission
(SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. O movimento coloca a companhia na corrida por uma das maiores aberturas de capital
do mercado financeiro global.
Em nota oficial divulgada hoje, a empresa ressaltou que a decisão final "dependerá das condições de mercado e de outros fatores"
. Preço e quantidade de ações ainda não foram definidos.
Segundo reportagem do New York Times
, com o pedido depositado nesta segunda, uma oferta pública poderia ocorrer já no outono americano
, ou seja, a partir de setembro.
Valuation de quase US$ 1 trilhão
Fundada em 2021 por Dario Amodei,
ex-pesquisador da OpenAI, e outros cientistas dissidentes da mesma empresa, a Anthropic é hoje a startup de IA mais valiosa
do mundo. Na semana passada, a companhia recebeu um novo aporte de US$ 65 bilhões
que a avaliou em US$ 900 bilhões
antes da incorporação do novo capital, superando a OpenAI, cuja última valuation
foi de US$ 730 bilhões.
O crescimento vertiginoso da empresa se deve, em grande parte, ao foco em ferramentas de geração automática de código
para desenvolvedores e clientes corporativos. No mês passado, a Anthropic informou que sua receita anualizada ultrapassou US$ 47 bilhões
, embora ainda não esteja claro se a companhia opera no lucro. A projeção da própria empresa é de lucratividade
a partir de 2028.
Apostas no código e na infraestrutura
Enquanto concorrentes como OpenAI e o DeepMind, laboratório de IA do Google, diversificaram seus produtos para browsers
, ferramentas de comércio e geração de imagens, a Anthropic manteve o foco estreito em IA para programação e aplicações empresariais
. O lançamento do modelo Claude Opus 4.5
, no ano passado impulsionou a adoção por clientes corporativos e levou as receitas a patamares recordes, segundo o NYT
.
Segurança, governo e tensões institucionais
O discurso de responsabilidade e segurança sempre foi um diferencial da Anthropic no mercado. A empresa tem sido vocal sobre os riscos potenciais da inteligência artificial geral (AGI)
— um sistema capaz de igualar as capacidades cognitivas humanas — e isso contribuiu para construir uma imagem pública positiva.
Ainda neste ano, o governo Trump baniu a Anthropic dos sistemas federais e militares após a empresa se recusar a permitir o uso irrestrito de sua IA para fins militares — incluindo armas autônomas e vigilância em massa. O secretário de Defesa Pete Hegseth chegou a classificar a companhia como 'risco na cadeia de suprimentos', designação normalmente reservada a adversários estrangeiros.
Mais recentemente, a relação com o governo americano entrou em nova fase de incerteza com o lançamento do modelo Mythos
, capaz de identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança em sistemas de software.