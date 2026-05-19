Esporte

Bournemouth x Manchester City: que horas e onde assistir ao jogo pela Premier League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 19, no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 37ª rodada da Premier League

Erling Haaland, do Manchester City: equipe enfrenta o Bournemouth nesta terça-feira, 19 (Mark Thompson /Getty Images)

Erling Haaland, do Manchester City: equipe enfrenta o Bournemouth nesta terça-feira, 19 (Mark Thompson /Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 05h04.

Bournemouth e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 37ª rodada da Premier League.

O confronto é decisivo para os dois lados na reta final do Campeonato Inglês. O City ainda tenta alcançar o líder Arsenal, enquanto o Bournemouth segue firme na disputa por vaga em competições europeias.

Onde assistir Bournemouth x Manchester City ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).

Que horas é o jogo Bournemouth x Manchester City hoje?

O jogo acontece às 15h30 (horário de Brasília).

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Prováveis escalações

Bournemouth
Petrovic; Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Kroupi, Rayan e Evanilson.

Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O’Reilly; Rodri e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.

 

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