Bournemouth x Manchester City: que horas e onde assistir ao jogo pela Premier League

Erling Haaland, do Manchester City: equipe enfrenta o Bournemouth nesta terça-feira, 19 (Mark Thompson /Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 05h04.
Bournemouth e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 19, às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth, pela 37ª rodada da Premier League.
O confronto é decisivo para os dois lados na reta final do Campeonato Inglês. O City ainda tenta alcançar o líder Arsenal, enquanto o Bournemouth segue firme na disputa por vaga em competições europeias.
A partida terá transmissão pelo Disney+ (plano premium).
O jogo acontece às 15h30 (horário de Brasília).Europa domina convocação do Brasil; veja onde joga cada atleta da Seleção
Bournemouth
Petrovic; Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Kroupi, Rayan e Evanilson.
Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O’Reilly; Rodri e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.