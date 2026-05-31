Qual foi o placar do amistoso Brasil x Panamá? Jogo teve goleada

Seleção brasileira: equipe de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito em 6 de junho. (Franco Arland/Getty Images)
Publicado em 31 de maio de 2026 às 21h04.
A seleção brasileira venceu o Panamá neste domingo, 31, no Maracanã, em seu último amistoso no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026.
Diante de mais de 72 mil torcedores, a equipe comandada por Carlo Ancelotti teve amplo controle da partida e deu mais um passo na preparação para o Mundial.
O placar terminou em 6 a 2 para o Brasil, com gols de Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Murillo e Harvey marcaram para os panamenhos.
A partida começou em ritmo acelerado. Aos 59 segundos, Vinícius Júnior aproveitou uma recuperação de bola no campo de ataque e acertou um chute de longa distância para abrir o placar.
O Panamá chegou ao empate com Murillo, mas Casemiro recolocou a seleção em vantagem ainda no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu dez alterações na equipe e manteve apenas o zagueiro Léo Pereira em campo. Mesmo com uma formação praticamente nova, o Brasil seguiu superior e ampliou a vantagem.
Rayan marcou o terceiro gol da seleção e iniciou a sequência que transformou a vitória em goleada. Lucas Paquetá fez o quarto, Igor Thiago converteu um pênalti para anotar o quinto e Danilo Santos completou a contagem.
Nos minutos finais, Harvey descontou para o Panamá, mas sem alterar o cenário da partida no Maracanã.
O amistoso terminou com vitória da seleção brasileira por 6 a 2.
