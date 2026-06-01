Parceria entre Vibra Energia e InterSystems impulsiona eficiência logística

A crescente digitalização de operações logísticas tem levado empresas de diferentes áreas a reverem suas bases tecnológicas. Isso, dentro de setores complexos como o de distribuição de energia, implica a realização de otimizações que mantenham a eficiência operacional e passem de forma invisível aos olhos do consumidor final. No caso da Vibra Energia, líder nacional na distribuição de combustíveis e lubrificantes, a companhia aposta há décadas na parceria com a InterSystems para lidar com a complexidade de suas operações.

Inicialmente, a parceria, que começou em 2002, quando a Vibra ainda operava como Petrobras Distribuidora, ajudou a estruturar as operações digitais da companhia em um momento em que a integração de dados ainda era um desafio relevante para grandes organizações logísticas. Mais de 20 anos depois, o desafio agora é evoluir sistemas e processos à medida que novas demandas por eficiência operacional e inteligência de dados ganham protagonismo no setor.

“Essa é uma dor que conseguimos resolver por meio da plataforma InterSystems IRIS Advanced, que serve como base para o sistema de automação das bases de distribuição da Vibra Energia. A solução permite que todo o carregamento de combustível seja realizado de forma automatizada. Hoje, nossa tecnologia roda praticamente dentro do coração da Vibra”, explica Felipe Araujo, gerente comercial da InterSystems no Brasil.

Fundada em 1978, a empresa atua globalmente no desenvolvimento de tecnologias voltadas à gestão e integração de dados, com presença relevante em setores como saúde, serviços financeiros e cadeia de suprimentos. Nos últimos anos, a InterSystems tem direcionado sua estratégia para plataformas orientadas à nuvem e à análise em tempo real, buscando atender empresas com operações altamente distribuídas.

Atualizações que mantêm a relevância

Com presença em todo o território nacional e uma rede que inclui milhares de pontos de distribuição, a necessidade de ter sistemas mais robustos e escaláveis tornou-se inevitável para a Vibra. Foi nesse cenário que, em 2022, a companhia iniciou a migração para a plataforma InterSystems IRIS, considerada um passo importante na consolidação de uma arquitetura mais moderna e preparada para lidar com grandes volumes de dados.

A mudança marcou o início de uma nova fase, com maior foco em análise em tempo real e integração de sistemas.

Desde então, a Vibra expandiu significativamente sua atuação. Hoje, a empresa opera uma rede com cerca de 8,3 mil postos de combustíveis e atua no abastecimento de aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros, além de manter operações voltadas à distribuição de lubrificantes. Esse crescimento elevou o nível de complexidade na gestão de dados e exigiu maior capacidade tecnológica.

“A tecnologia não para de evoluir e, exatamente por isso, existe o desafio constante de manter plataformas e operações sempre atualizadas. Nosso foco é apoiar empresas em suas jornadas de modernização, oferecendo uma plataforma robusta, escalável e preparada para acompanhar as novas demandas do mercado”, avalia Araujo.

Na era da IA

O executivo reforça que a adoção do InterSystems IRIS Advanced também é fundamental para ajudar a Vibra a expandir sua capacidade de processamento de dados e avançar na implementação de soluções baseadas em inteligência artificial.

Na prática, a evolução tecnológica impacta diretamente a operação. A empresa passou a centralizar e otimizar o gerenciamento de dados provenientes de mais de 190 unidades operacionais, além de lidar com milhares de embarques diários e a movimentação mensal de milhões de metros cúbicos de combustíveis.

Esse nível de escala exige não apenas capacidade de armazenamento, mas também rapidez na análise e tomada de decisão. A plataforma adotada permite que dados sejam processados e interpretados praticamente em tempo real, reduzindo gargalos operacionais e aumentando a previsibilidade logística.

Na parceria entre a InterSystems e a Vibra Energia, a IA tem sido aplicada de forma prática para resolver gargalos logísticos e aumentar a segurança operacional. Um dos principais destaques é a implementação de um sistema de reconhecimento facial nas bases de abastecimento, que otimiza o processo de identificação dos motoristas. A solução garante que apenas profissionais autorizados e vinculados a pedidos específicos realizem o carregamento, reforçando a segurança operacional de um produto conhecido no setor como o “ouro líquido”, finaliza Araujo.