Mohamed Salah é eleito melhor jogador da Premier League pela segunda vez

O atacante egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, foi eleito neste sábado, 24, o melhor jogador da temporada na Premier League, pela segunda vez na carreira.

Artilheiro do campeonato com 28 gols e líder em assistências, com 18, Salah foi o grande destaque do título dos 'Reds'.

Aos 32 anos, o egípcio também pode bater o recorde de passes para gol em uma única temporada, atualmente compartilhado por Kevin De Bruyne (2019/2020) e Thierry Henry (2002/2003).

Na última rodada da Premier League, contra o Crystal Palace, no domingo, Salah alcançará a marca se conseguir duas assistências na partida.

O prêmio de melhor jogador da temporada é decidido por votações de torcedores e analistas. Salah também venceu na temporada 2017/2018.

É a primeira vez desde o zagueiro holandês Virgil van Dijk (2018/2019), também do Liverpool, que o prêmio não vai para um jogador do Manchester City.