Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem Argentina ou Cabo Verde podem enfrentar nas oitavas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Seleções já conhecem o caminho no mata-mata e podem enfrentar Austrália ou Egito na próxima fase

Scaloni: treinador sabe que não há margem para erros na competição (Roberto Schmidt / AFP/AFP)

Scaloni: treinador sabe que não há margem para erros na competição (Roberto Schmidt / AFP/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h01.

A Argentina e Cabo Verde estreiam no mata-mata da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 3, em busca de uma vaga nas oitavas de final. Atual campeã mundial, a equipe comandada por Lionel Scaloni encara a estreante no torneio, e ambas já sabem quem poderão enfrentar caso confirmem a vaga.

O chaveamento do Mundial está definido desde o fim da fase de grupos, o que permite às seleções conhecerem seus possíveis adversários nas fases seguintes.

Quem a Argentina ou Cabo Verde podem enfrentar nas oitavas?

Quem avançar no confronto terá pela frente o vencedor do duelo entre Austrália e Egito, que também se enfrentam nesta sexta-feira, 3, às 15h, de Brasília. Apenas uma das seleções seguirá viva no torneio e será a próxima adversária dos argentinos ou caboverdianos na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Como o mata-mata é disputado em jogo único, qualquer derrota significa eliminação, enquanto a vitória garante a continuidade da campanha rumo ao título.

Quem pode enfrentar nas quartas?

Caso avance também nas oitavas de final, as equipes já conhecem de qual lado da chave sairá seu próximo rival.

Nas quartas, o adversário será a Suíça ou o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, conforme o chaveamento oficial da Copa do Mundo. Assim, essas três seleções aparecem como as únicas possibilidades de confronto antes de uma eventual semifinal.

Caminho até as fases decisivas

O formato eliminatório da Copa do Mundo permite que as equipes acompanhem previamente o possível percurso até a decisão. No caso da Argentina, tudo começa pelo duelo contra Cabo Verde.

Quem confirmar a classificação nesta sexta-feira enfrentará Austrália ou Egito nas oitavas. Em caso de nova vitória, terá pela frente Suíça, Colômbia ou Gana nas quartas de final, dependendo dos resultados do outro lado da chave.

A seleção de Lionel Scaloni entra na fase decisiva da competição sabendo que não há margem para erro. Depois de conquistar o título mundial na edição anterior, os argentinos iniciam a caminhada no mata-mata com o objetivo de seguir vivos na busca por mais uma taça.

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