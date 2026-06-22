Com de Salah, Egito vence Nova Zelândia e lidera grupo G da Copa

O Egito venceu a Nova Zelândia por 3 a 1, no domingo, 21, em Vancouver, no Canadá, e assumiu a liderança do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

A vitória teve peso histórico. Foi o primeiro triunfo do Egito em Copas do Mundo, em sua quarta participação no torneio. Antes de 2026, a seleção havia disputado as edições de 1934, 1990 e 2018.

Com o resultado, a seleção africana chegou a quatro pontos em dois jogos e segue invicta no Mundial. O Egito havia empatado com a Bélgica por 1 a 1 na estreia e agora ficou perto de uma classificação inédita para a fase mata-mata.

Mohamed Salah foi o principal nome da vitória egípcia. O camisa 10 marcou um dos gols, enquanto Zico e Trézéguet completaram o placar em Vancouver.

O gol também garantiu uma marca individual ao atacante. Salah chegou a três gols em Mundiais e se isolou como o maior artilheiro egípcio na história das Copas.

A atuação teve repercussão na imprensa internacional. O jornal espanhol Marca destacou o protagonismo de Salah ao afirmar que ele colocou o Egito na liderança do grupo. Na Inglaterra, o Guardian também citou a participação de Salah na virada e a importância do resultado para as pretensões do Egito no Mundial.

Como ficou a classificação do grupo G da Copa?

Com a vitória do Egito, o Grupo G ficou embolado antes da última rodada. A seleção egípcia lidera com quatro pontos, seguida por Irã e Bélgica, ambos com dois. A Nova Zelândia aparece em quarto lugar, com um ponto.

Posição Seleção Pontos Jogos Vitórias 1º Egito 4 2 1 2º Irã 2 2 0 3º Bélgica 2 2 0 4º Nova Zelândia 1 2 0

Quando é o próximo jogo do Egito na Copa?

O Egito volta a campo na última rodada contra o Irã. A partida será disputada na madrugada de sexta para sábado, à meia-noite, em Seattle, nos Estados Unidos.

O confronto vai definir a classificação da seleção egípcia para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026.