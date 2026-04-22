Liverpool quer terceiro jogador mais caro da história do PSG para o lugar de Salah

O Liverpool já tem um nome definido como prioridade para reforçar o ataque na próxima temporada. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o clube inglês monitora o francês Randal Kolo Muani, atualmente no Tottenham, como possível substituto de Mohamed Salah, que deixará os Reds em julho.

Mesmo sem grande destaque na atual temporada, a diretoria do Liverpool avalia que Kolo Muani reúne características que podem atender às necessidades do elenco. O atacante é visto como um jogador versátil, com capacidade de atuar em diferentes funções no setor ofensivo, inclusive pelo lado direito do campo. A negociação, no entanto, não é simples, já que a Juventus também demonstra interesse no atleta.

Contratado em 2023

Kolo Muani foi contratado pelo Paris Saint-Germain em 2023, em uma negociação de 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 480,83 milhões, na cotação da época). O valor fez do francês a terceira contratação mais cara da história do clube parisiense, atrás apenas de Neymar e Kylian Mbappé.

Sem conseguir se firmar no PSG, o atacante de 27 anos foi emprestado à Juventus em janeiro de 2025, onde permaneceu por seis meses. Em setembro do mesmo ano, voltou a ser cedido por empréstimo, desta vez ao Tottenham, clube que defende atualmente. Pela equipe inglesa, Kolo Muani soma 36 partidas, com cinco gols marcados e quatro assistências distribuídas.