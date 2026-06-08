Messi recebe tratamento 'especial' e terá quarto exclusivo na Copa, diz TV

Lionel Messi terá toda a exclusividade nos aposentos da concentração da Argentina na Copa do Mundo 2026. O jogador do Inter Miami receberá tratamento especial e terá um quarto só para ele durante o Mundial, o que não valerá para os outros atletas da seleção argentina.

O quarto será todo personalizado, desde a porta até as paredes, com quadros e fotos do craque com a camisa da Seleção, segundo informações da Cazé TV. Messi está hospedado sozinho no quarto 202, do The Origin Hotel, que fica perto do Rio Missouri, em Kansas City.

Rodrigo De Paul e Nicolás Otamendi, companheiros e amigos mais íntimos de Messi, estarão no quarto ao lado. O restante do elenco da Seleção argentina dividirá as acomodações no hotel.

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— CazéTV (@CazeTVOficial) June 7, 2026

Messi teve mesmo tratamento na Copa 2022

Segundo informações divulgadas pelo portal TyC Sports, o craque recebeu esse privilégio nas concentração da Seleção desde a aposentadoria de Sergio Aguëro. Na Copa do Mundo de 2022, conquistada pelos argentinos, Messi também recebeu a regalia de ter um quarto só para ele.

O hotel, que tem 118 quartos, será a base do elenco argentino durante o Mundial e fica muito próximo ao estádio e ao centro de treinamento, onde os jogadores farão as preparações para os jogos.

Jogos da Argentina na Copa do Mundo

A Argentina terá o amistoso contra a Islândia, no dia 9, antes da estreia no Mundial. O primeiro jogo na Copa será contra a Argélia, no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Arrowhead. Na segunda rodada, o time encara a Áustria no dia 22. Por fim, enfrenta a Jordânia no dia 27 de junho.