Caminho do Brasil na Copa do Mundo deve acabar contra Argentina

Não bastava dizer que a Espanha ganha a Copa do Mundo. O Goldman Sachs foi além e previu o torneio inteiro, jogo a jogo, com gols projetados para cada partida.

E, para o torcedor brasileiro, a leitura do documento segue um arco emocional muito específico: alegria, confiança, euforia. E então a Argentina.

O banco publicou nesta sexta-feira, 29, o "Exhibit 6: The Road to the Final" — um bracket completo da fase eliminatória da Copa, com previsão de placar para cada partida com base em seu modelo estatístico de rating Elo, que usa o histórico completo de partidas internacionais desde 1960.

A boa notícia: o Brasil chega às semifinais. A ruim: cai para a Argentina. A péssima: ainda perde o jogo do terceiro lugar para a França. Segundo o Goldman Sachs, o Brasil deve acabar a Copa em quarto lugar.

O caminho projetado

Pela previsão do banco, o Brasil começa sua trajetória eliminando o Japão — placar projetado de 1,75 a 0,80 — e avança para as oitavas de final, onde supera a Noruega por 1,73 a 0,96.

Nas quartas de final, o adversário é a Inglaterra, e o modelo dá ao Brasil uma vitória por 1,53 a 1,11, em uma trajetória confortável, mas não fácil.

É nas semifinais que o sonho acaba.

O Goldman Sachs projeta um confronto entre Brasil e Argentina, e dá a vitória aos argentinos por 1,59 a 1,29.

A seleção de Ancelotti marca mais de um gol, mas não o suficiente para superar a atual bicampeã mundial. No jogo pelo terceiro lugar, a derrota se repete. O banco aponta França 1,80 x Brasil 1,21.

O que o modelo revela

Dois detalhes chamam atenção no bracket.

O primeiro é a qualidade dos adversários projetados para o Brasil. Japão, Noruega e Inglaterra (nessa ordem) formam um caminho exigente mas factível até as semifinais.

A Inglaterra, em especial, é uma seleção ranqueada entre as favoritas ao título, com odds de 7,00 nas casas de apostas. O Goldman Sachs dá ao Brasil uma vitória clara sobre ela, o que sugere que o modelo tem respeito real pela seleção de Ancelotti.

O segundo detalhe é a semifinal.

O confronto com a Argentina — projetado com 1,59 a 1,29 — é o placar mais apertado de todo o caminho argentino até a final. O Goldman Sachs vê uma Argentina forte, mas não imbatível.

Goldman Sachs Global Investment Research Copa do Mundo 2026 — Previsão da fase eliminatória Gols projetados por partida · Vencedores em negrito · Goldman Sachs, 29 mai. 2026 Campeão projetado Vencedor da rodada Brasil Eliminado Oitavas de final Jogo 1 França 2,32 Alemanha 1,71 Jogo 2 Holanda 1,71 Suíça 1,21 Jogo 3 Espanha 2,14 Colômbia 1,18 Jogo 4 Turquia 1,33 Bélgica 1,26 Jogo 5 Brasil 1,75 Japão 0,80 Jogo 6 Brasil 1,73 Noruega 0,96 Jogo 7 Inglaterra 1,23 México 1,15 Jogo 8 Argentina 2,20 EUA 0,82 Quartas de final QF 1 França 1,84 Holanda 1,03 QF 2 Espanha 2,18 Turquia 0,54 QF 3 Brasil 1,53 Inglaterra 1,11 QF 4 Argentina 1,59 Portugal 1,05 Semifinais SF 1 Espanha 1,49 França 1,25 SF 2 Argentina 1,59 Brasil 1,29 Final FINAL Espanha — CAMPEÃ 1,58 Argentina 1,21 Disputa de 3º lugar 3º lugar França 1,80 Brasil — 4º lugar 1,21 Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research · "FIFA World Cup 2026: Knock-Out Stage Prediction" · 29 mai. 2026 · Números representam gols projetados por partida com base no modelo de rating Elo e histórico de partidas internacionais desde 1960

No modelo, quem bate o Brasil vai disputar a final com a Espanha, mas perde por 1,58 a 1,21.

O que o Goldman Sachs não consegue prever

O modelo do Goldman Sachs tem um histórico que mistura acertos e tropeços monumentais.

Em 2014, projetou o Brasil como favorito com quase 50% de probabilidade de título.

O que aconteceu a seguir (um 7 a 1 contra a Alemanha na semifinal, justamente no papel de anfitrião) está fora do alcance de qualquer algoritmo baseado em dados históricos.

Modelos estatísticos medem força relativa e probabilidade. Não medem Neymar saindo lesionado nos primeiros minutos de uma partida decisiva, nem um goleiro inspirado numa tarde que não deveria ser a dele.

Uma Copa de 48 seleções e 104 jogos é grande demais para caber inteira em qualquer planilha.

Por ora, o Goldman Sachs diz que o Brasil chega em quarto. Ancelotti, certamente, discorda.