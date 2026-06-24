Messi lidera destaques da segunda rodada da Copa; Muslera e Lukaku decepcionam

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ficou marcada por atuações decisivas, goleadas e um novo capítulo na história do torneio. O principal protagonista foi Lionel Messi. Autor de dois gols na vitória da Argentina sobre a Áustria, o camisa 10 chegou a 18 gols em Mundiais e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

Mesmo após desperdiçar uma cobrança de pênalti no início da partida, Messi comandou a seleção argentina e voltou a mostrar por que segue sendo um dos grandes nomes do futebol mundial aos 39 anos.

Outro veterano que chamou atenção foi Cristiano Ronaldo. Depois de uma estreia discreta, o português respondeu em campo na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão. Com dois gols e participação ativa nas principais jogadas ofensivas da equipe, o atacante foi fundamental para a classificação antecipada dos lusos.

A Holanda também teve representantes entre os destaques da rodada. Cody Gakpo participou diretamente de três gols na vitória sobre a Suécia, enquanto Frenkie de Jong controlou o meio-campo e ditou o ritmo da partida durante os 90 minutos.

Pelo lado brasileiro, Bruno Guimarães foi um dos nomes mais elogiados na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. O meio-campista se destacou pela intensidade na marcação, pela leitura de jogo e pela capacidade de interromper as ações ofensivas dos adversários.

Quem ficou devendo

Se alguns jogadores aproveitaram a rodada para brilhar, outros deixaram uma impressão bem diferente.

O uruguaio Fernando Muslera foi um dos principais alvos de críticas após o empate da Celeste com Cabo Verde. O goleiro falhou em lances decisivos e teve participação direta nos gols sofridos por sua equipe.

No ataque, Enner Valencia voltou a desperdiçar oportunidades importantes pelo Equador. Assim como havia acontecido na estreia, o atacante perdeu uma chance clara diante de Curaçao e não conseguiu evitar o empate sem gols, resultado que complicou a situação dos equatorianos no grupo.

Outro nome abaixo das expectativas foi Romelu Lukaku. O centroavante belga teve dificuldades para superar a defesa iraniana, participou pouco das ações ofensivas e terminou substituído em uma atuação apagada da Bélgica.