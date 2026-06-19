Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 13h58.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 14h03.
A partida entre Brasil e Haiti, marcada para esta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve o horário alterado pela Fifa após a conclusão das repescagens realizadas em março.
O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com início às 21h30 (de Brasília). Quando a tabela detalhada da competição foi divulgada pela entidade, em dezembro, logo após o sorteio dos grupos, o jogo estava previsto para começar às 21h (de Brasília).
Pela terceira rodada, a seleção brasileira enfrentará a Escócia na quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami.
A partida está marcada para as 19h (de Brasília), mesmo horário da estreia do Brasil no Mundial diante de Marrocos.
Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Haiti pela TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV (YouTube), Ge TV e N Sports.
A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.
A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.
No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.
Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.