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Fase de grupos copa 2026

Jogo do Brasil contra o Haiti pela Copa teve horário ajustado pela Fifa; entenda a decisão

Brasil enfrenta Haiti pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo nesta sexta-feira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 13h58.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 14h03.

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A partida entre Brasil e Haiti, marcada para esta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve o horário alterado pela Fifa após a conclusão das repescagens realizadas em março.

O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com início às 21h30 (de Brasília). Quando a tabela detalhada da competição foi divulgada pela entidade, em dezembro, logo após o sorteio dos grupos, o jogo estava previsto para começar às 21h (de Brasília).

Pela terceira rodada, a seleção brasileira enfrentará a Escócia na quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Que horas será a partida Brasil x Marrocos?

A partida está marcada para as 19h (de Brasília), mesmo horário da estreia do Brasil no Mundial diante de Marrocos.

Onde assistir Brasil x Marrocos?

Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Haiti pela TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV (YouTube), Ge TV e N Sports.

Escalações prováveis de Brasil x Marrocos

  • Brasil (técnico Carlos Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vinicius Jr.
  • Haiti (técnico Sébastien Migné): Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor.

Qual é o cenário do Brasil neste jogo?

  • O retrospecto entre Brasil e Haiti aponta ampla vantagem para a Seleção Brasileira. As equipes se enfrentaram em três oportunidades, todas vencidas pelo Brasil, que soma 17 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos.
  • A primeira partida ocorreu em abril de 1974, durante a preparação para a Copa do Mundo da Alemanha. Na ocasião, os brasileiros venceram por 4 a 0.
  • Trinta anos depois, em agosto de 2004, os times voltaram a se enfrentar em Porto Príncipe. O Brasil repetiu a superioridade e conquistou uma vitória por 6 a 0.
  • O encontro mais recente aconteceu em junho de 2016, pela Copa América Centenário, disputada em Orlando. A Seleção venceu novamente, desta vez por 7 a 1.
  • O duelo desta edição marcará o primeiro confronto entre Brasil e Haiti em uma Copa do Mundo. Embora o histórico seja favorável aos brasileiros, a partida ganha peso pelo momento da competição, já que a equipe busca uma vitória para melhorar sua situação no grupo e ampliar o saldo de gols.

Desfalques no Brasil

A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.

A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.

No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.

Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.

Quando são os próximos jogos do Brasil?

  • 19/06: Brasil x Haiti – Filadélfia (21h30 de Brasília)
  • 24/06: Escócia x Brasil – Miami (19h de Brasília)
  • 24/06: Marrocos x Haiti – Atlanta (19h de Brasília)
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