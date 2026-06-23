Esporte

Fase de grupos copa 2026

Portugal vence Uzbequistão e assume a liderança do Grupo K; veja a tabela

Seleção portuguesa chega a quatro pontos após vencer o Uzbequistão; Colômbia e RD Congo ainda se enfrentam pela segunda rodada

Cristiano Ronaldo: jogador é o primeiro atleta a marcar gols em seis Copas do Mundo (Paul Ellis/AFP)

Cristiano Ronaldo: jogador é o primeiro atleta a marcar gols em seis Copas do Mundo (Paul Ellis/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 16h02.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 16h11.

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O Grupo K da Copa do Mundo chega à reta final da segunda rodada com Portugal assumindo a liderança provisória da chave.

A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira, 23, chegou a quatro pontos e viu Cristiano Ronaldo se tornar o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

PosiçãoEquipeJVEDMSDGPCEPts
1Portugal2110615-44
2Colômbia1100312-13
3RD do Congo1010110-11
4Uzbequistão200218-7-20
Legenda: J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | M = Gols marcados | S = Gols sofridos | DG = Saldo de gols | PCE = Pontos de critério extra | Pts = Pontos

A Colômbia, que também soma três pontos após vencer na estreia, ainda entra em campo nesta rodada contra a República Democrática do Congo. Os congoleses têm um ponto, enquanto o Uzbequistão segue sem pontuar.

Quando são os próximos jogos do grupo K

  • Colômbia x Portugal (20h30, de Brasília, em Miami)
  • RD Congo x Uzbequistão (20h30, de Brasília, em Atlanta)

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

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