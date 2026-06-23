Portugal vence Uzbequistão e assume a liderança do Grupo K; veja a tabela

O Grupo K da Copa do Mundo chega à reta final da segunda rodada com Portugal assumindo a liderança provisória da chave.

A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira, 23, chegou a quatro pontos e viu Cristiano Ronaldo se tornar o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Posição Equipe J V E D M S DG PCE Pts 1 Portugal 2 1 1 0 6 1 5 -4 4 2 Colômbia 1 1 0 0 3 1 2 -1 3 3 RD do Congo 1 0 1 0 1 1 0 -1 1 4 Uzbequistão 2 0 0 2 1 8 -7 -2 0

Legenda: J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | M = Gols marcados | S = Gols sofridos | DG = Saldo de gols | PCE = Pontos de critério extra | Pts = Pontos

A Colômbia, que também soma três pontos após vencer na estreia, ainda entra em campo nesta rodada contra a República Democrática do Congo. Os congoleses têm um ponto, enquanto o Uzbequistão segue sem pontuar.

Quando são os próximos jogos do grupo K

Colômbia x Portugal (20h30, de Brasília, em Miami)

RD Congo x Uzbequistão (20h30, de Brasília, em Atlanta)

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.