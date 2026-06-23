Portugal vence Uzbequistão e assume a liderança do Grupo K; veja a tabela

Cristiano Ronaldo: jogador é o primeiro atleta a marcar gols em seis Copas do Mundo (Paul Ellis/AFP)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 16h02.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 16h11.
O Grupo K da Copa do Mundo chega à reta final da segunda rodada com Portugal assumindo a liderança provisória da chave.
A seleção portuguesa goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta terça-feira, 23, chegou a quatro pontos e viu Cristiano Ronaldo se tornar o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.
|Posição
|Equipe
|J
|V
|E
|D
|M
|S
|DG
|PCE
|Pts
|1
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|-4
|4
|2
|Colômbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|-1
|3
|3
|RD do Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|-1
|1
|4
|Uzbequistão
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|-2
|0
A Colômbia, que também soma três pontos após vencer na estreia, ainda entra em campo nesta rodada contra a República Democrática do Congo. Os congoleses têm um ponto, enquanto o Uzbequistão segue sem pontuar.
Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.
Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.