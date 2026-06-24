Brasil x Escócia: empresas são obrigadas a liberar funcionários mais cedo? Veja o que diz a lei

A partida entre Brasil e Escócia, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, acontece nesta quarta-feira, 24, às 19h, e promete alterar a rotina de trabalhadores e motoristas, principalmente em São Paulo. Embora muitas empresas optem por flexibilizar o expediente em dias de jogo da Seleção, a legislação trabalhista não obriga a liberação antecipada dos funcionários.

Além das discussões sobre jornada de trabalho, a Prefeitura de São Paulo anunciou mudanças no trânsito para facilitar o deslocamento dos torcedores durante o horário da partida.

Empresas não são obrigadas a liberar funcionários

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não prevê folga automática ou redução de jornada em dias de jogos da Seleção Brasileira. Na prática, cabe a cada empresa decidir se haverá liberação antecipada, pausas para acompanhar a partida ou outras formas de flexibilização.

Quando a empresa opta por liberar os colaboradores, as horas não trabalhadas podem ser compensadas posteriormente por meio de acordos individuais ou banco de horas, seguindo as regras previstas na legislação.

Falta sem autorização pode gerar desconto

Quem decidir faltar ao trabalho para assistir ao jogo sem autorização do empregador pode enfrentar consequências. A legislação permite que a empresa desconte o dia não trabalhado e até o repouso semanal remunerado correspondente. Dependendo do caso, advertências e outras medidas disciplinares também podem ser aplicadas.

Por isso, a orientação é buscar um acordo prévio com a empresa, caso haja interesse em acompanhar a partida fora do local de trabalho.

Rodízio suspenso parcialmente em São Paulo

Para minimizar os impactos da partida no trânsito, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos no período entre 17h e 20h desta quarta-feira. Com isso, carros com placas finais 5 e 6 poderão circular livremente no centro expandido durante o horário do jogo.

A restrição permanece válida normalmente no período da manhã, das 7h às 10h. Já as regras para caminhões, fretados e circulação em faixas exclusivas de ônibus seguem sem alterações.

Quando será o jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira entra em campo às 19h desta quarta-feira, 24, contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O Brasil já enfrentou o Marrocos, no dia 13, confronto que terminou 1x1, e o Haiti, no dia 19, que terminou em 3x0 para os brasileiros. O duelo desta quarta-feira vai revelar em qual posição a Seleção vai terminar a fase de grupos, informação importante que define quem o time de Carlo Ancelotti vai enfrentar na fase de mata-mata.