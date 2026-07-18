A atriz, empresária e influenciadora Jade Picon pegou o público de surpresa neste sábado, 18, ao entrar em campo antes da partida entre França e Inglaterra, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

A jovem foi responsável por conduzir a bola oficial até o pedestal montado para a cerimônia que antecedeu a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

O momento foi exibido ao vivo pela CazéTV e chegou a surpreender um dos narradores da transmissão. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata: o nome da ex-BBB entrou entre os assuntos mais comentados no X, com internautas reagindo à aparição inesperada com bom humor.

Mas por que Jade Picon estava ali? A resposta está no vínculo comercial da influenciadora com a Adidas, uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo.

Jade é uma das embaixadoras globais da marca alemã e costuma ser escolhida para divulgar lançamentos e produtos da empresa.

A presença dela no Mundial não é novidade. Como torcedora, ela já havia acompanhado a edição de 2022, no Catar, e voltou a aparecer na atual Copa torcendo pelo Brasil, mas sem vestir a camisa canarinho.

O motivo é o mesmo conflito de patrocínio: a seleção brasileira veste Nike, rival direta da Adidas. Para contornar a situação, Jade tem adotado looks alternativos, sempre com alguma referência ao Brasil.