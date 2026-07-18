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Jade Picon em campo? Influenciadora leva bola do jogo da Copa do Mundo

Web reage à cena inusitada durante a cerimônia da disputa de terceiro lugar entre Inglaterra e França, em Miami

(Reprodução / Youtube )

(Reprodução / Youtube )

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 18 de julho de 2026 às 19h11.

Última atualização em 18 de julho de 2026 às 19h16.

A atriz, empresária e influenciadora Jade Picon pegou o público de surpresa neste sábado, 18, ao entrar em campo antes da partida entre França e Inglaterra, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

A jovem foi responsável por conduzir a bola oficial até o pedestal montado para a cerimônia que antecedeu a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

O momento foi exibido ao vivo pela CazéTV e chegou a surpreender um dos narradores da transmissão. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata: o nome da ex-BBB entrou entre os assuntos mais comentados no X, com internautas reagindo à aparição inesperada com bom humor.

Mas por que Jade Picon estava ali? A resposta está no vínculo comercial da influenciadora com a Adidas, uma das patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo.

Jade é uma das embaixadoras globais da marca alemã e costuma ser escolhida para divulgar lançamentos e produtos da empresa.

A presença dela no Mundial não é novidade. Como torcedora, ela já havia acompanhado a edição de 2022, no Catar, e voltou a aparecer na atual Copa torcendo pelo Brasil, mas sem vestir a camisa canarinho.

O motivo é o mesmo conflito de patrocínio: a seleção brasileira veste Nike, rival direta da Adidas. Para contornar a situação, Jade tem adotado looks alternativos, sempre com alguma referência ao Brasil.

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  • amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país

    1/31 amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país (Uniforme 1 do Brasil, produzido pela Nike)

  • troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água.

    2/31 troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água. (Uniforme 2 do Brasil, produzido pela Nike)

  • Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada

    3/31 Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada (Uniforme 1 da França, produzido pela Nike)

  • 4/31 (Uniforme 1 da Inglaterra, produzido pela Nike)

  • uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência

    5/31 uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência (Uniforme 1 da Holanda, produzido pela Nike)

  • jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo

    6/31 jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo (Uniforme 1 dos Estados Unidos, produzido pela Nike)

  • mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição

    7/31 mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição (Uniforme 1 da Croácia, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade

    8/31 camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade (Uniforme 1 da Coreia do Sul, produzido pela Nike)

  • amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação

    9/31 amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação (Uniforme 1 da Austrália, produzido pela Nike)

  • base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997

    10/31 base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997 (Uniforme 1 da Noruega, produzido pela Nike)

  • azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra”

    11/31 azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra” (Uniforme 1 do Uruguai, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos

    12/31 camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos (Uniforme 1 do Canadá, produzido pela Nike)

  • a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual.

    13/31 a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual. (Uniforme 1 da Argentina, produzido pela Adidas)

  • camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico

    14/31 camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico (Uniforme 1 da Colômbia, produzido pela Adidas)

  • o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014

    15/31 o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014 (Uniforme 1 da Alemanha, produzido pela Adidas)

  • vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto

    16/31 vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto (Uniforme 1 da Espanha, produzido pela Adidas)

  • amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca

    17/31 amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca (Uniforme 1 do Japão, produzido pela Adidas)

  • a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho

    18/31 a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho (Uniforme 1 da Costa Rica, produzido pela Adidas)

  • o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola

    19/31 o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola (Uniforme 1 do México, produzido pela Adidas)

  • camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional

    20/31 camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional (Uniforme 1 do Catar, produzido pela Adidas)

  • o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional

    21/31 o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional (Uniforme 1 da Arábia Saudita, produzido pela Adidas)

  • azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look

    22/31 azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look (Uniforme 1 da Escócia, produzido pela Adidas)

  • amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses

    23/31 amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses (Uniforme 1 de Portugal, produzido pela Puma)

  • vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão

    24/31 vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão (Uniforme 1 da Suíça, produzido pela Puma)

  • Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo

    25/31 Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo (Uniforme 1 da Áustria, produzido pela Puma)

  • Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante

    26/31 Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante (Uniforme 1 da Islândia, produzido pela Puma)

  • Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme

    27/31 Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme (Uniforme 1 de República Tcheca, produzido pela Puma)

  • branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    28/31 branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Senegal, produzido pela Puma)

  • Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos

    29/31 Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos (Uniforme 1 do Egito, produzido pela Puma)

  • Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    30/31 Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Gana, produzido pela Puma)

  • vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil

    31/31 vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil (Uniforme 1 de Marrocos, produzido pela Puma)

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