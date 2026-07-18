Argentina suspende jogos para receber seleção após final da Copa do Mundo

A Associação do Futebol Argentino (AFA) já se organiza para a recepção da seleção após a final da Copa do Mundo de 2026, marcada para este domingo, 19. Em comunicado divulgado na tarde deste sábado, 18, a entidade anunciou a suspensão de "jogos de todas as categorias" previstos para segunda e terça-feira da próxima semana, justificando a decisão pelo "retorno da seleção nacional ao país após a participação na Copa do Mundo 2026".

A medida remete à cena registrada em 2022, quando multidões tomaram as ruas de Buenos Aires para celebrar o título mundial.

Argentina busca 4º título

Na decisão deste domingo, a Argentina tenta conquistar seu quarto título mundial, o que a colocaria como terceira maior campeã isolada da história, atrás apenas do Brasil, com cinco taças, e à frente de Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas.

A equipe de Lionel Scaloni também busca se tornar a primeira seleção a vencer duas Copas consecutivas desde o Brasil de 1958 e 1962.

Campeã em 1978, 1986 e 2022, a Argentina chega à sétima final de sua história — antes desta edição, havia vencido três decisões e perdido outras três.

No caminho até a final, a seleção liderou seu grupo na primeira fase e eliminou Cabo Verde nos 16 avos, o Egito nas oitavas, a Suíça nas quartas e, na semifinal, garantiu a vaga com uma virada nos minutos finais diante da Inglaterra, na última quarta-feira.

Messi busca o bicampeonato; Yamal mira feito histórico

A decisão marca o confronto entre gerações: aos 39 anos, Lionel Messi busca sua segunda Copa do Mundo, enquanto o espanhol Lamine Yamal, 20 anos mais novo, pode se tornar um dos jogadores mais jovens a disputar e conquistar uma final de Mundial.