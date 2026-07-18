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Fase de grupos copa 2026

Fifa vai reavaliar pausas para hidratação após críticas na Copa

Medida previa pausas de três minutos na metade de cada tempo, mesmo em estádios cobertos

Pausas para hidratação dividem opiniões; Fifa promete reavaliar (ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Pausas para hidratação dividem opiniões; Fifa promete reavaliar (ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 18 de julho de 2026 às 18h57.

A Fifa vai reavaliar se manterá as pausas obrigatórias para hidratação em futuras edições da Copa do Mundo, após a medida dividir opiniões no Mundial de 2026. O reconhecimento foi feito neste sábado, 18, por Arsène Wenger, chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da entidade, em coletiva de imprensa na véspera da final entre Espanha e Argentina.

"Talvez as pessoas não tenham gostado, e temos que analisar o impacto após a Copa do Mundo", afirmou Wenger. Nesta edição, a Fifa determinou pausas de três minutos na metade de cada tempo em todas as partidas, independentemente das condições climáticas — regra aplicada mesmo em temperaturas amenas ou em estádios cobertos.

Medida gerou críticas

A entidade justificou a decisão como forma de proteger o bem-estar dos jogadores, embora parte da crítica tenha interpretado a pausa como uma oportunidade de ampliar a receita publicitária durante os intervalos das partidas.

"Não me pareceu que os resultados tenham mudado, mas estamos aqui para servir às pessoas que assistem futebol, e tiraremos conclusões mais tarde", disse o ex-técnico do Arsenal.

Como a Copa do Mundo de 2026 transformou arenas em laboratórios de vigilância

Segundo Wenger, o desconforto foi maior em jogos disputados sob cobertura. "Em muitas partidas, especialmente em arenas cobertas, as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, mas, antes de o torneio começar, foi decidido que a medida seria aplicada em todos os jogos", explicou.

Ainda no início do torneio, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, havia defendido a adoção das pausas, citando a proteção aos atletas em um Mundial disputado sob temperaturas elevadas. "É difícil manter esse nível de esforço físico por longos períodos e acredito que essas pausas dão um breve respiro para se recuperar e continuar competindo em alto nível", disse o treinador espanhol.

Wenger avalia as 48 seleções

Wenger também comentou a expansão do Mundial, que passou de 32 para 48 seleções nesta edição, e classificou a mudança como bem-sucedida. "Houve questionamentos antes de começar, mas vimos que era eticamente necessário dar uma chance a mais equipes. Tenho certeza de que foi a decisão certa e de que foi um grande sucesso", concluiu o dirigente.

*Com informações da AFP

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