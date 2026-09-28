Flamengo pode ficar quanto tempo sem Arrascaeta? Meia sofre lesão em amistoso

RESUMO | O meia Arrascaeta, do Flamengo, sofreu uma fratura no punho esquerdo durante a vitória da seleção do Uruguai sobre a Coreia do Sul e precisará passar por procedimento cirúrgico ao retornar ao Brasil.

O Flamengo ganhou uma enorme preocupação para a reta decisiva da temporada. O meia Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante o amistoso da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul, realizado em Seul, na manhã desta segunda-feira, 28. O lance ocorreu após o jogador cair no gramado e apoiar a mão esquerda no chão, sentindo fortes dores no antebraço e precisando ser substituído aos 32 minutos do segundo tempo pelo ex-colega de clube Rodrigo Salazar.

Inicialmente atendido no local, o camisa 10 foi submetido a exames cujos resultados foram enviados ao médico do clube carioca, Fernando Sassaki. A nota oficial divulgada pelo Flamengo confirmou o diagnóstico e o planejamento para os próximos dias: "O médico do Clube de Regatas do Flamengo recebeu há pouco o resultado dos exames realizados na Coreia do Sul pelo meia De Arrascaeta. Foi confirmada fratura no punho esquerdo com indicação cirúrgica. O jogador retornará ao Brasil, onde será reavaliado antes do procedimento e dará sequência à sua recuperação".

Impacto na Libertadores e calendário do Flamengo

Embora o clube ainda não tenha estipulado um prazo oficial para o retorno do atleta — fator que dependerá da complexidade da cirurgia e da evolução clínica —, a lesão coloca em risco a participação de Arrascaeta nos duelos das semifinais da Copa Libertadores da América contra o Estudiantes, agendados para o mês de outubro.

O que aconteceu com Arrascaeta?

O meia sofreu uma fratura no punho esquerdo após sofrer uma queda e apoiar a mão no chão durante um amistoso da seleção uruguaia.

O jogador precisará de cirurgia?

Sim, o departamento médico do Flamengo confirmou a indicação cirúrgica após receber os resultados dos exames realizados na Coreia do Sul.

Arrascaeta joga as semifinais da Libertadores?

A presença do atleta nos confrontos contra o Estudiantes tornou-se incerta, e os prazos de recuperação serão definidos após o procedimento cirúrgico.

Quando o Flamengo volta a campo?

O clube carioca tem compromisso pelo Brasileirão no dia 8 de outubro de 2026, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Como foi a partida em que ele se lesionou?

O Uruguai venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, em partida que marcou a primeira vitória do técnico Diego Forlán no comando da Celeste.