Classificação do Grupo I da Copa do Mundo: veja quem pode avançar às oitavas

O Grupo I da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com a disputa pelas vagas às oitavas de final em aberto.

As seleções da chave seguem com chances de classificação, e os confrontos da rodada decisiva serão determinantes para definir os dois primeiros colocados do grupo e possíveis vagas entre os melhores terceiros colocados do torneio.

2ª rodada (hoje)

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento