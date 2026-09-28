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Modric vira o terceiro jogador com mais jogos por seleções; confira o top 10

Com o craque argentino Lionel Messi próximo da aposentadoria definitiva da seleção, o armador croata tem caminho aberto para superar o rival na segunda colocação do ranking liderado por Cristiano Ronaldo.

'Interminável', Modric alcança 203 jogos com a camisa da seleção da Croácia e quer mais. (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

'Interminável', Modric alcança 203 jogos com a camisa da seleção da Croácia e quer mais. (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14h23.

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RESUMO | O meia croata Luka Modric, de 41 anos, alcançou a marca de 203 jogos oficiais por sua seleção nacional, tornando-se o terceiro jogador com mais partidas por equipes nacionais na história do futebol mundial.

Aos 41 anos de idade, o meia Luka Modric continua provando sua longevidade. No último sábado, 26, o craque marcou um golaço que garantiu a vitória da Croácia por 2 a 1 sobre a República Tcheca, em partida válida pela estreia da Liga das Nações. Mais do que o triunfo, o confronto representou a 203ª partida do atleta com a camisa quadriculada, superando a marca do kuwaitiano Bader Al Mutawa (202 jogos) e assumindo isoladamente a terceira posição no ranking histórico de jogadores com mais partidas por seleções em todo o mundo.

Com o novo feito, Modric agora mira diretamente a segunda colocação ocupada pelo argentino Lionel Messi, que soma 207 jogos oficiais. Como o camisa 10 da Argentina já anunciou sua aposentadoria definitiva da seleção — com jogo de despedida marcado contra o Benin para o próximo dia 6, que o levará a 208 partidas —, o croata tem o caminho em aberto para ultrapassar o rival sul-americano, uma vez que ainda não encerrou sua trajetória pela equipe nacional europeia.

A corrida pelo topo do ranking global

A possibilidade de Modric alcançar e superar o número de Messi é bastante real ainda nesta temporada. Com mais cinco compromissos agendados pela fase de grupos da Liga das Nações — incluindo três partidas válidas pela atual Data FIFA —, a projeção indica que o meia croata poderá igualar ou superar a marca do argentino já na janela de novembro, quando a competição europeia disputará mais duas rodadas. O próximo desafio do craque na competição será um duelo de altíssimo nível contra a Espanha, atual campeã mundial, nesta terça-feira, 29.

Por outro lado, alcançar o recorde absoluto de Cristiano Ronaldo exigirá um esforço de longevidade ainda maior. O astro português, também com 41 anos, segue em alta sob o comando do técnico Jorge Jesus na seleção de Portugal e não deu sinais de que pretende pendurar as chuteiras tão cedo, acumulando atualmente 234 partidas oficiais e mantendo confortável distância no topo da lista histórica de aparições internacionais.

Confira o top 10 de jogadores com mais partidas oficiais por seleções

  1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 234 jogos
  2. Lionel Messi (Argentina) – 207 jogos
  3. Luka Modric (Croácia) – 203 jogos
  4. Bader Al-Mutawa (Kuwait) – 202 jogos
  5. Soh Chin Ann (Malásia) – 195 jogos
  6. Ahmed Kano (Omã) – 193 jogos
  7. Hassan Al-Haydos (Catar) – 190 jogos
  8. Ahmed Hassan (Egito) – 184 jogos
  9. Andrés Guardado (México) – 180 jogos
  10. Sergio Ramos (Espanha) – 180 jogos

Qual marca histórica Luka Modric alcançou?

O meia chegou a 203 jogos pela Croácia, tornando-se o terceiro jogador com mais partidas por seleções na história do futebol.

Quem Modric ultrapassou no ranking?

O croata superou o recorde anterior do kuwaitiano Bader Al Mutawa, que tem 202 jogos.

Quem lidera o ranking mundial de partidas por seleções?

O topo da lista é liderado por Cristiano Ronaldo (234 jogos), seguido por Lionel Messi (207 jogos).

Modric pode superar o recorde de Lionel Messi?

Sim. Como Messi se aposentará da seleção após um jogo de despedida com 208 partidas e Modric segue ativo pela Croácia, a ultrapassagem pode ocorrer nos próximos meses.

Qual é o próximo compromisso da Croácia?

A seleção croata enfrenta a Espanha nesta terça-feira, 29, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

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