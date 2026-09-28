AI washing cresce com o hype da inteligência artificial; veja como identificar o exagero

O avanço da inteligência artificial também criou uma nova disputa entre empresas: demonstrar que estão acompanhando a tecnologia. Nesse cenário, surgiu o termo AI washing, usado para descrever situações em que organizações exageram, distorcem ou apresentam de forma pouco clara seu uso de inteligência artificial.

O conceito é semelhante ao greenwashing, prática em que empresas fazem afirmações ambientais que podem não corresponder às suas ações. No AI washing, o foco está nas capacidades tecnológicas e na forma como elas são apresentadas ao mercado.

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O que é AI washing?

O AI washing acontece quando uma empresa tenta transmitir a ideia de que utiliza inteligência artificial de maneira mais ampla ou sofisticada do que os fatos conseguem sustentar.

Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma companhia chama um recurso automatizado de inteligência artificial sem explicar como a tecnologia funciona ou quando apresenta a IA como parte central de sua operação, embora seu uso seja limitado.

Um estudo publicado na AMS Review em 2025 define o fenômeno como a representação exagerada ou incorreta das capacidades de IA de uma empresa para aumentar seu apelo de mercado e obter vantagem competitiva.

O problema não está necessariamente em uma empresa usar ferramentas prontas de terceiros. O ponto é a diferença entre o que é divulgado e o que efetivamente é feito.

Como identificar o AI washing

Para profissionais, consumidores e investidores, alguns sinais podem ajudar a avaliar uma alegação de inteligência artificial.

Entre eles estão:

Uso frequente de termos como “AI-powered” ou “IA proprietária” sem explicação sobre sua aplicação

Ausência de informações sobre onde a tecnologia é utilizada

Promessas de ganhos sem indicadores que permitam verificar os resultados

Descrição genérica da tecnologia, sem diferenciar IA, automação ou software convencional

Divulgação de projetos de IA sem evidências de implementação efetiva

A SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, já alertou empresas e instituições financeiras sobre o risco de fazer afirmações sem uma base razoável. Em 2024, o então presidente da agência, Gary Gensler, afirmou que companhias deveriam conseguir explicar como e onde a IA é utilizada e qual é a base para suas declarações.

Para quem trabalha em uma empresa que está adotando inteligência artificial, isso também significa saber diferenciar um projeto experimental de uma aplicação já incorporada à operação.

Por que o AI washing pode ser um problema para profissionais?

A popularização da inteligência artificial aumentou a pressão para que empresas demonstrem capacidade tecnológica. Isso pode criar uma distância entre a comunicação externa e a realidade interna.

Uma empresa pode, por exemplo, anunciar que utiliza IA para aumentar a produtividade de uma equipe. Na prática, porém, a tecnologia pode estar restrita a um pequeno projeto-piloto, sem impacto significativo nos processos.

Para o profissional, entender essa diferença ajuda a avaliar o impacto real da IA sobre sua área de trabalho. Também permite fazer perguntas mais objetivas antes de adotar uma ferramenta ou participar de um projeto.

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AI washing pode afetar empresas e investidores

O tema também passou a ser estudado no mercado financeiro. Uma pesquisa publicada em 2026 na Finance Research Letters analisou empresas americanas entre 2018 e 2023 e comparou declarações relacionadas à IA com indicadores de adoção tecnológica. O estudo encontrou associação entre alegações de IA sem comprovação e reações negativas posteriores do mercado.

Outro estudo, publicado em 2026, analisou empresas chinesas listadas em bolsa entre 2010 e 2024. Os pesquisadores encontraram associação entre AI washing e maior risco de queda das ações, relacionando o fenômeno ao aumento da assimetria de informação e das expectativas dos investidores.

O CFA Institute também publicou, em 2025, um relatório específico sobre o tema. A entidade recomenda que investidores questionem qual tecnologia é usada, como ela foi incorporada ao processo e quais resultados podem ser demonstrados.

Como avaliar uma afirmação sobre inteligência artificial

Antes de aceitar uma declaração de que determinado produto, serviço ou empresa utiliza IA, algumas perguntas ajudam a separar aplicação concreta de discurso:

Onde a IA é utilizada?

Uma afirmação genérica sobre a empresa não explica necessariamente qual processo foi automatizado ou aprimorado.

Qual tecnologia está envolvida?

É importante diferenciar modelos generativos, aprendizado de máquina, automação tradicional e outras tecnologias.

Qual resultado foi obtido?

Indicadores, testes e exemplos de aplicação ajudam a verificar se a tecnologia produziu algum efeito mensurável.

Quem desenvolveu a solução?

Uma empresa pode utilizar um modelo desenvolvido por outra companhia. Isso não invalida o uso de IA, mas ajuda a entender qual é o papel tecnológico de cada organização.

O uso está em produção?

Uma ferramenta em teste, um projeto-piloto e uma tecnologia incorporada à operação representam níveis diferentes de adoção.

Para quem trabalha com tecnologia ou negócios, compreender essas diferenças ajuda a interpretar anúncios, apresentações corporativas e vagas que mencionam inteligência artificial com mais precisão.

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