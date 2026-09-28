Senior ATS by JobConvo leva o recrutamento para o WhatsApp e reduz tempo de contratação pela metade

Para se candidatar a uma vaga, o candidato costuma enfrentar uma pequena maratona. Abre um site, cria uma conta, preenche campos, copia informações do currículo e, às vezes, repete o mesmo processo em outra plataforma.

Mas o problema não é apenas a demora. Cada etapa extra pode ser um motivo para a empresa perder potenciais talentos. Segundo um estudo da empresa de tecnologia Employ, 39% dos candidatos abandonariam uma candidatura se ela levasse tempo demais.

É nesse ponto que plataformas como o Senior ATS by JobConvo, da Senior Sistemas, atuam. A empresa brasileira de tecnologia com solução um ecossistema completo de soluções para RH, busca reduzir os atritos que podem fazer um candidato desistir de um processo seletivo. Para isso, combina ferramentas de recrutamento e seleção com inteligência artificial, da candidatura à avaliação dos profissionais.

Para o candidato, a seleção pode começar sem a sequência de formulários e cadastros: basta enviar currículo, nome e telefone pelo WhatsApp e seguir dali com o processo. A entrevista também pode ser respondida por áudio, no momento mais conveniente para ele.

Do outro lado da mesa, a mudança também chega ao recrutador. Tarefas repetitivas e burocráticas, que consomem boa parte do tempo do RH, ficam a cargo da IA. O profissional ganha espaço para se dedicar às análises e decisões que exigem julgamento humano.

“O RH só entra na decisão estratégica”, afirma Ronaldo Bahia, head de HCM para Recrutamento e Seleção da Senior, empresa que faz parte do ecossistema de gestão de capital humano Senior HCM.

Whatsapp: menos formulário, mais conversa

O WhatsApp ocupa um espaço importante nessa evolução. Em vez de levar o candidato para uma página externa, a plataforma leva a candidatura para um aplicativo que faz parte da rotina de milhões de brasileiros. "O processo ganha agilidade e simplicidade", diz Bahia.

A diferença aparece com mais clareza nos processos de alto volume. Quando uma empresa recebe centenas ou milhares de candidaturas, a triagem pode consumir boa parte do tempo da equipe de recrutamento. É nesse tipo de operação que a automação ganha escala: a plataforma organiza os candidatos, faz a primeira triagem e reúne as informações para que o RH avance para a avaliação dos perfis. Para Ronaldo Bahia, esse é um dos efeitos mais relevantes da tecnologia. “Você reduz pela metade o tempo de um processo seletivo”, afirma o executivo.

A Senior afirma que, até agosto de 2026, as empresas que usam a solução haviam acumulado quase 4 milhões de candidaturas, com 3,5 milhões de currículos processados por IA e 2,7 milhões de pessoas reaproveitadas em outros processos seletivos.

Há um segundo efeito nessa escala. Um candidato que não serve para uma vaga pode fazer sentido para outra. Em vez de desaparecer no arquivo de um processo encerrado, seu currículo pode voltar a aparecer quando surge uma posição compatível.

O recrutador deixa de correr atrás do processo

A economia de tempo não termina na candidatura. Ela aparece também na relação entre recrutador e gestor, uma das etapas mais sujeitas a ruídos em um processo seletivo. As respostas dadas pelos candidatos, por exemplo, podem ficar espalhadas entre anotações e registros de entrevistas, explica Bahia. Depois, alguém precisa reunir esse material, comparar os perfis e apresentar os finalistas ao gestor.

No Senior ATS by JobConvo, as entrevistas ficam registradas e seguem um padrão comum. A plataforma também pode transcrever as conversas e organizar as respostas por competência, o que facilita a comparação entre candidatos. Segundo Bahia, esse modelo reduz em até 60% o tempo gasto na comunicação entre recrutador e gestor.

A IA também pode criar perguntas a partir dos requisitos da vaga e analisar a aderência entre o perfil do candidato e o que a empresa procura. O sistema não escolhe quem será contratado. A decisão continua com o recrutador e o gestor, que passam a receber as informações do processo já organizadas.

A seleção também é uma disputa por atenção

Para as empresas, a velocidade importa porque o candidato também faz escolhas. Ele pode desistir de uma vaga, aceitar outra proposta ou simplesmente abandonar um processo que exige esforço demais. Segundo a pesquisa da Employ Inc., 78% dos trabalhadores esperam que uma candidatura leve menos de 30 minutos. Facilidade para se candidatar está entre os fatores associados a uma experiência positiva, assim como a rapidez na comunicação com o recrutador e a facilidade para marcar entrevistas.

Para Bahia, a experiência do candidato, nesse caso,não termina na questão de conveniência, ela pode determinar quem chega ao fim do processo. Após a aprovação, o candidato continua a jornada pelo WhatsApp. Envia documentos, acompanha pendências e realiza a assinatura eletrônica. A IA valida automaticamente.

É por isso que o Senior ATS by JobConvo leva parte da seleção para o WhatsApp. Bahia acredita que a tecnologia permite que esses candidatos não desapareçam com o encerramento da vaga. Eles podem voltar ao processo quando surgir uma posição compatível.

No fim, a promessa é menos sobre uma máquina que escolhe pessoas do que sobre uma máquina que organiza o caminho até essa escolha. O recrutador continua responsável pela decisão. A diferença é quanto trabalho precisa ser feito antes que ela aconteça.