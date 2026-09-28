'Ficou terrível. Desculpa': jogador da NFL não perdoa caricatura no Maracanã

O mosaico que causou a discórdia entre atletas da NFL (AFP)
Repórter
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14h54.
Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 14h58.
Resumo: Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, criticou de forma bem-humorada o mosaico exibido no Maracanã antes do jogo contra o Baltimore Ravens, afirmando que a caricatura não se parecia com ele nem com Lamar Jackson. Apesar da brincadeira, o jogador disse ter gostado da homenagem e destacou que os torcedores conseguiram identificar os atletas pelos números das camisas.
O quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, mostrou bom humor ao comentar o mosaico exibido no Maracanã antes da partida contra o Baltimore Ravens, mas admitiu que não gostou da forma como foi retratado. Após a derrota por 34 a 31, em jogo histórico da NFL decidido no último segundo, o jogador afirmou que a caricatura não se parecia com ele.
“Ficou terrível. Desculpa... foi engraçado. Odeio dizer que ficou terrível. Mas, sendo sincero, não achei que ficou parecido comigo. Parecia algo do ‘Fat Albert’ ou de ‘A Família Proud’. Sabe, aquele estilo de ‘Peanuts’ misturado com ‘A Família Proud’”, brincou Prescott durante entrevista coletiva.
Apesar das críticas, o quarterback reconheceu o esforço da homenagem e destacou a dimensão da arte. Segundo ele, mesmo que o desenho não lembrasse nem ele nem o astro dos Ravens, Lamar Jackson, os torcedores conseguiam identificar os jogadores pelos números estampados no mosaico.
“Foi legal me ver daquele tamanho num pôster. Espero que os fãs tenham gostado. Só que, para falar a verdade, não achei que ficou parecido nem comigo nem com o Lamar. Mas todo mundo sabia... com os números 4 e 8, sabíamos quem era”, completou.
Se a arte não agradou ao camisa 4 dos Cowboys, o mesmo não aconteceu com as condições do gramado do Maracanã. Prescott afirmou que o campo apresentou boas condições de jogo e minimizou eventuais críticas sobre o estado da superfície.
“Quanto ao campo, estava tudo bem. Provavelmente não atendia aos padrões de algumas pessoas, mas nós jogamos em campos assim. Talvez não na NFL, mas lá na nossa terra, jogamos o tempo todo”, afirmou.
A partida entre Ravens e Cowboys entrou para a história ao registrar o maior público do Maracanã em 2026. Ao todo, 72.792 torcedores estiveram presentes no estádio para acompanhar o duelo da liga de futebol americano.
1. Quem é o jogador que criticou o mosaico exibido no Maracanã?
Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys.
2. Em qual partida o mosaico foi exibido?
No duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens pela NFL.
3. Qual foi o resultado da partida?
O Baltimore Ravens venceu por 34 a 31.
4. Como Dak Prescott avaliou a caricatura feita em sua homenagem?
Ele disse que a arte ficou “terrível” e não se parecia com ele.
5. A quais desenhos animados Prescott comparou o mosaico?
A "Fat Albert", "A Família Proud" e ao estilo de "Peanuts".