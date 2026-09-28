'Ficou terrível. Desculpa': jogador da NFL não perdoa caricatura no Maracanã

“Ficou terrível. Desculpa... foi engraçado. Odeio dizer que ficou terrível. Mas, sendo sincero, não achei que ficou parecido comigo. Parecia algo do ‘Fat Albert’ ou de ‘A Família Proud’. Sabe, aquele estilo de ‘Peanuts’ misturado com ‘A Família Proud’”, brincou Prescott durante entrevista coletiva.

Apesar das críticas, o quarterback reconheceu o esforço da homenagem e destacou a dimensão da arte. Segundo ele, mesmo que o desenho não lembrasse nem ele nem o astro dos Ravens, Lamar Jackson, os torcedores conseguiam identificar os jogadores pelos números estampados no mosaico.

“Foi legal me ver daquele tamanho num pôster. Espero que os fãs tenham gostado. Só que, para falar a verdade, não achei que ficou parecido nem comigo nem com o Lamar. Mas todo mundo sabia... com os números 4 e 8, sabíamos quem era”, completou.

Gramado do Maracanã

Se a arte não agradou ao camisa 4 dos Cowboys, o mesmo não aconteceu com as condições do gramado do Maracanã. Prescott afirmou que o campo apresentou boas condições de jogo e minimizou eventuais críticas sobre o estado da superfície.

“Quanto ao campo, estava tudo bem. Provavelmente não atendia aos padrões de algumas pessoas, mas nós jogamos em campos assim. Talvez não na NFL, mas lá na nossa terra, jogamos o tempo todo”, afirmou.

A partida entre Ravens e Cowboys entrou para a história ao registrar o maior público do Maracanã em 2026. Ao todo, 72.792 torcedores estiveram presentes no estádio para acompanhar o duelo da liga de futebol americano.

Perguntas e respostas