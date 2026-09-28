Os candidatos petistas Rui Costa e Jaques Wagner seguem na liderança da disputa pelas duas vagas da Bahia no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28.

No cenário consolidado, Rui Costa lidera com 28%, seguido pelo senador com 20%. Na sequência, em empate técnico com Jaques Wagner, aparece João Roma (PL) com 17%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais.

O candidato Angelo Coronel (Republicanos) registra 15%. Professora Delliana (PSOL) tem 7%, enquanto Carlos Sodré (Mobiliza) e outros candidatos, não especificados pela pesquisa, somam 1% cada.

Votos nulos e brancos representam 5%, e os que não sabem ou não responderam somam 6%.

No primeiro voto, Rui Costa desponta isolado com 39% das intenções, enquanto Jaques Wagner e João Roma dividem a segunda posição com 19% cada um. Angelo Coronel pontua com 12% nesta primeira escolha.

Já no segundo voto, o cenário se mostra mais pulverizado. Jaques Wagner assume a liderança numérica com 21%, seguido de perto por Angelo Coronel, que avança para 17%, e Rui Costa, com 16%. João Roma anota 15% nesta opção.

O índice de brancos, nulos e indecisos no segundo voto atinge 22% do eleitorado.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela RealTime Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BA-01777/2026.