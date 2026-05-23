Quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo? Veja lista atualizada

Kylian Mbappé chega à Copa do Mundo de 2026 com uma missão clara: entrar definitivamente para a história da competição como o maior artilheiro de todos os tempos do torneio.

O atacante francês soma atualmente 12 gols em Mundiais e aparece cada vez mais próximo do topo do ranking histórico, liderado pelo alemão Miroslav Klose, dono de 16 tentos. A matemática é simples: quatro gols colocariam Mbappé ao lado do ex-centroavante alemão; cinco, o fariam assumir sozinho a liderança.

Aos 27 anos, o astro francês disputará seu terceiro Mundial e tem tempo, contexto e retrospecto favoráveis para ameaçar uma das marcas mais tradicionais do futebol.

Klose construiu o recorde em quatro Copas

Para alcançar o topo da artilharia histórica, Miroslav Klose precisou de quatro participações em Copas do Mundo, entre 2002 e 2014.

A arrancada começou logo na estreia, na Copa da Coreia do Sul e Japão, quando marcou cinco gols e chamou atenção pela eficiência dentro da área.

Em 2006, diante da torcida alemã, repetiu a marca de cinco gols e terminou como artilheiro da competição. Quatro anos depois, na África do Sul, acrescentou mais quatro tentos à conta.

A quebra definitiva do recorde aconteceu no Brasil, em 2014. Klose marcou duas vezes no torneio e ultrapassou Ronaldo Nazário, antigo líder da estatística. O gol histórico veio justamente na goleada alemã sobre a Seleção Brasileira.

Quem são os maiores artilheiros da história das Copas?

Mbappé já ocupa lugar entre os maiores goleadores que passaram pela competição. O ranking histórico tem Klose na liderança, com 16 gols, seguido por Ronaldo Fenômeno, que encerrou sua trajetória em Mundiais com 15.

Logo atrás aparece outro alemão: Gerd Müller, dono de 14 gols marcados em apenas duas edições.

Lionel Messi e Just Fontaine dividem a sequência com 13 gols. O francês alcançou a marca em uma única Copa, em 1958, enquanto o argentino precisou de cinco participações.

Com 12 gols, Mbappé divide posição com Pelé, tricampeão mundial pelo Brasil.

Mbappé chega forte para ameaçar a liderança

O francês marcou seus 12 gols em apenas duas Copas do Mundo: Rússia 2018, quando foi campeão, e Catar 2022, edição em que terminou vice, mas brilhou com um hat-trick na final contra a Argentina.

Agora, na América do Norte, o atacante terá a terceira oportunidade de ampliar sua contagem. Além do histórico favorável, Mbappé chega à competição vivendo seu auge, ainda longe da reta final da carreira e consolidado como principal referência ofensiva da França.

Maiores artilheiros da história da Copa do Mundo