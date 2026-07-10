Luisa Stefani avança à final de Wimbledon e entrará no top 5 da WTA

Luisa Stefani voltou a marcar presença na história do tênis brasileiro nesta sexta-feira, 10, ao garantir uma vaga inédita na final de duplas femininas de Wimbledon.

Formando parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, a paulista derrotou a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Liang En-Shuo por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h07 de jogo, assegurando presença na decisão do mais tradicional torneio do circuito.

Pela primeira vez, Stefani disputará uma final de Grand Slam na chave de duplas femininas, depois de ter parado quatro vezes nas semifinais de torneios da categoria. A brasileira e Dabrowski ainda não perderam nenhum set na campanha em Londres e voltarão à quadra neste domingo, às 9h (de Brasília), para enfrentar a dupla vencedora do duelo entre a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo e as chinesas Jiang Xinyu e Xu Yifan.

O resultado também representa um feito inédito para o tênis nacional. Luisa Stefani tornou-se a primeira brasileira da Era Aberta, período iniciado com a profissionalização do esporte, a alcançar a final de duplas femininas em Wimbledon. Antes dela, a última representante do país a disputar a decisão da chave foi Maria Esther Bueno, vice-campeã da edição de 1967, ainda antes da implantação da era profissional. Em 2025, Stefani já havia alcançado a final de duplas mistas no All England Club ao lado do britânico Joe Salisbury.

A decisão oferece à paulista a oportunidade de encerrar um longo intervalo para o Brasil na modalidade. Se conquistar o troféu, Stefani será a primeira brasileira campeã de um Grand Slam de duplas femininas desde o título de Maria Esther Bueno no US Open de 1968. Desde então, apenas Beatriz Haddad Maia chegou a uma final de Major nas duplas, ficando com o vice-campeonato do Australian Open de 2022 ao lado da cazaque Anna Danilina.

A temporada também reforça o desempenho consistente da parceria entre Stefani e Dabrowski. Em 2026, a dupla já levantou os troféus dos WTA 1000 de Dubai, do WTA 500 de Estrasburgo e do WTA 250 de Eastbourne. As duas ainda alcançaram as semifinais do Australian Open e de Roland Garros e agora disputarão o quarto título da temporada.

A campanha em Wimbledon também terá impacto no ranking mundial. Independentemente do desfecho da final, Luisa Stefani passará a ocupar a quarta posição no ranking de duplas da WTA, tornando-se a primeira brasileira a integrar o top 5 desde a criação da classificação feminina, em 1975. Já a parceria com Gabriela Dabrowski assumirá a segunda colocação no ranking da temporada e poderá encerrar Wimbledon como a melhor dupla de 2026 caso fique com o título.

A final em Londres será a 27ª decisão da carreira profissional de Stefani. A tenista brasileira buscará sua 17ª conquista no circuito e o principal título de sua trajetória nas duplas femininas. Entre os principais resultados da carreira estão a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistada ao lado de Laura Pigossi, e o título de duplas mistas do Australian Open de 2023, em parceria com Rafael Matos, quando formaram a primeira dupla 100% brasileira a vencer um Grand Slam.