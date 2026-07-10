Nº1 do mundo, Sinner supera Djokovic e chega à decisão de Wimbledon contra Zverev

O italiano Jannik Sinner, atual número 1 do ranking da ATP, está na final de Wimbledon 2026. Nesta sexta-feira, 10, o tenista derrotou o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/4. Com o resultado, Sinner garante presença na decisão do Grand Slam londrino pelo segundo ano consecutivo.

O triunfo também amplia a sequência positiva do italiano diante de Djokovic. Esta foi a quinta vitória seguida de Sinner sobre o sérvio e a sétima em 11 confrontos disputados entre os dois no circuito profissional. O retrospecto reforça a vantagem recente do líder do ranking mundial sobre um dos principais nomes da história do tênis.

A semifinal marcou o quarto encontro entre os dois em Wimbledon. Djokovic venceu as disputas de 2022 e 2023, ambas na semifinal. Na primeira campanha, conquistou o título do torneio. Na segunda, terminou como vice-campeão após derrota para Carlos Alcaraz na decisão. Em 2025, Sinner superou o sérvio pela primeira vez no All England Club e repetiu o resultado nesta edição para voltar à final.

Mesmo eliminado, Djokovic manteve partidas equilibradas durante boa parte do confronto. O sérvio conquistou quatro games em cada um dos três sets, mas não conseguiu impedir o domínio de Sinner nos momentos decisivos. O italiano fechou todas as parciais por 6/4 e confirmou a classificação sem perder sets.

A campanha mantém Sinner entre os principais candidatos aos títulos da temporada. O italiano chega à decisão após conquistar cinco torneios Masters 1000 — Roma, Madri, Monte Carlo, Miami e Indian Wells — e tenta levantar o primeiro troféu de Grand Slam do ano. Caso confirme o título em Londres, chegará ao quarto major da carreira e ao primeiro em Wimbledon.

Do outro lado, Djokovic buscava ampliar sua coleção de conquistas no torneio britânico. Dono de sete títulos em Wimbledon, o sérvio tentava disputar a 11ª final na competição e seguir aumentando seu número de títulos de Grand Slam, mas encerrou a campanha nas semifinais.

Final reencontra rivais do Australian Open

Na decisão, Sinner enfrentará o alemão Alexander Zverev, que garantiu vaga na final após vencer o britânico Arthur Fery na outra semifinal.

O confronto repete a decisão do Australian Open de 2025, única final de Grand Slam disputada entre os dois até o momento. Na ocasião, Sinner venceu por 6/3, 7/6 e 6/3 para conquistar o título em Melbourne.

O retrospecto geral também favorece o italiano. Jannik Sinner soma 10 vitórias em 14 confrontos contra Zverev, que venceu quatro partidas. Agora, o líder do ranking tenta repetir o desempenho apresentado no início da temporada para conquistar pela primeira vez o troféu de Wimbledon.