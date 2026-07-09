Esporte

Fase de grupos copa 2026

Brasileira Luisa Stefani vence e avança à semifinal de Wimbledon

Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, brasileira disputa vaga na final de duplas femininas de Wimbledon nesta sexta-feira, 10

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 11h06.

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A brasileira Luisa Stefani está na semifinal da chave de duplas femininas de Wimbledon. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela venceu nesta quarta-feira, 8, a dupla formada pela tcheca Anna Siskova e pela polonesa Katarzyna Piter por 2 sets a 0, em uma partida que durou 59 minutos.

Com o resultado, Stefani alcançou pela primeira vez a semifinal de duplas femininas no Grand Slam inglês e garantiu, no mínimo, um lugar entre as cinco melhores duplistas do mundo no ranking da WTA.

Stefani busca vaga inédita na final de Wimbledon

Nesta sexta-feira, 10, Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski disputam uma vaga inédita na final de Wimbledon. A dupla enfrenta a taiwanesa En Liang e a japonesa Shuko Aoyama no primeiro jogo da Quadra 1, às 9h (horário de Brasília), com transmissão do Disney+ no Brasil.

Caso avance à decisão, Stefani será a primeira brasileira a disputar uma final de duplas femininas em Wimbledon desde Maria Esther Bueno, que chegou à decisão pela última vez em 1967. Maria Esther conquistou cinco títulos da modalidade no torneio, o último em 1966.

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