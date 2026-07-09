Invasão viking no Google? Busca por Haaland ganha animação especial; veja

Os vikings "invadiram" o Google nesta quinta-feira — mas apenas para quem pesquisar por Erling Haaland. O buscador lançou uma homenagem ao atacante da Noruega, destaque da Copa do Mundo de 2026, com uma animação inspirada na cultura do país europeu.

A brincadeira foi compartilhada pelo próprio jogador, que incentivou os seguidores nas redes sociais a pesquisarem seu nome para descobrir a surpresa.

Ao buscar por "Erling Haaland", personagens vestidos como vikings aparecem na parte inferior da página de resultados e atravessam a tela em barcos, simulando uma remada. A animação pode ser vista tanto na busca principal quanto durante a navegação por notícias relacionadas ao atacante.

Em publicação no X, Haaland entrou na brincadeira ao convocar os seguidores para testarem a novidade. "Uma coisa para fazer hoje... buscar meu nome no Google", escreveu.

A homenagem faz referência à tradição viking, frequentemente associada à Noruega, e também ao momento vivido pelo camisa 9 na Copa do Mundo.

Há poucos dias, Haaland marcou os dois gols da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final , resultado que eliminou a Seleção e encerrou a busca pelo hexacampeonato.

O desempenho consolidou o atacante entre os principais nomes do torneio. Com sete gols em quatro partidas, Haaland aparece entre os líderes da artilharia da Copa do Mundo de 2026.

Nas redes sociais, o astro norueguês saltou de 25 milhões para mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Só após o jogo do Brasil, Haaland ganhou 5 milhões.

Como a "remada viking" virou símbolo da torcida da Noruega

A chamada remada viking ganhou força ao longo da Copa do Mundo e se transformou em uma das principais marcas da torcida norueguesa. Inspirado nos antigos navegadores escandinavos, o gesto passou a ser reproduzido por torcedores em estádios, estações de transporte, bares e outros pontos de encontro durante o torneio.

Vídeos da comemoração viralizaram nas redes sociais e ajudaram a transformar a torcida da Noruega em uma das atrações fora de campo. A animação criada pelo Google reproduz justamente esse movimento, reforçando a associação entre Haaland e o entusiasmo dos torcedores noruegueses durante o Mundial.