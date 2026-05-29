Brasileira Luisa Stefani avança às oitavas de final de Roland Garros 2026 nas duplas

Luisa Stefani: brasileira é a número 9 do mundo nas duplas (Inaki Esnaola/Getty Images)
Publicado em 29 de maio de 2026 às 11h19.
Luisa Stefani segue firme na campanha em Roland Garros. A brasileira, número 9 do mundo nas duplas, garantiu nesta sexta-feira, 29, vaga nas oitavas de final do Grand Slam francês ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.
Cabeças de chave e uma das principais parcerias da temporada, Stefani e Dabrowski derrotaram a russa Elena Pridankina e a chinesa Qianhui Tang por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2, após 1h54 de partida.
Com o resultado, a dupla avança para as oitavas de final e aguarda as vencedoras do confronto entre a norueguesa Ulrike Eikeri e a americana Quinn Gleason, cabeças de chave número 15, e a parceria formada pela tcheca Anastasia Detiuc e pela russa Irina Khromacheva.
A classificação amplia o momento positivo vivido por Stefani e Dabrowski em 2026. As duas chegam a Roland Garros embaladas pelo título conquistado no WTA 500 de Estrasburgo, disputado na França na semana anterior ao Grand Slam.
Ao longo da temporada, a parceria também venceu o WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e alcançou as semifinais do Australian Open, de Doha e de Miami.
Stefani disputa Roland Garros pela quinta vez na carreira e chegou às oitavas de final nas últimas três edições do torneio. Em Paris, ela é a principal representante brasileira nas duplas femininas.
Na estreia da competição, a paulistana e Dabrowski venceram com autoridade a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden por 6/2 e 6/0, em apenas 58 minutos.
Já na chave de duplas mistas, Stefani acabou eliminada. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arévalo, ela foi derrotada pela neozelandesa Erin Routliffe e pelo sueco Andre Goransson por 2 sets a 1.
Os jogos de Roland Garros 2026 têm transmissão do Disney+ Premium no Brasil.