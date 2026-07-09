Com 8 gols até agora, Messi seria o artilheiro de 17 das 22 Copas anteriores

Os oito gols marcados por Lionel Messi em cinco partidas da Copa do Mundo de 2026 já teriam lhe garantido o título de artilheiro em 17 das 22 edições anteriores, em três delas dividindo o posto com seu compatriota Guillermo Stábile (1930), Ronaldo (2002) e o francês Kylian Mbappé (2022).

Desses três, apenas Stábile, que marcou seus oito gols em quatro jogos, tem uma média de gols melhor que a de Messi, já que Ronaldo e Mbappé atingiram sua marca em sete partidas, enquanto o capitão argentino conseguiu o feito em seus primeiros cinco confrontos.

Faltando disputar a partida das quartas de final contra a Suíça, e com a possibilidade de garantir outros dois jogos se avançar às semifinais, Messi só tem à sua frente o francês Just Fontaine (13 em 1958), o húngaro Sándor Kocsis (11 em 1954), o alemão Gerd Müller (10 em 1970) e o português Eusébio (9 em 1966).

Além disso, com o gol que marcou contra o Egito, o capitão argentino igualou Guillermo Stábile como o maior artilheiro da Albiceleste em uma única edição da Copa do Mundo, e acumula nove partidas seguidas balançando as redes em fases finais, algo que ninguém jamais havia alcançado.

Ninguém manteve essa regularidade. Messi começou a sequência no Catar 2022 contra Austrália, Holanda, Croácia e França, e continuou em 2026 diante de Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde e Egito.

Também se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis partidas consecutivas de mata-mata em Copas do Mundo, deixando para trás lendas como Leônidas da Silva, Vavá e o húngaro György Sárosi, que haviam chegado a cinco.

A idade também não é um obstáculo. Aos 39 anos, Messi já soma 15 gols em Copas do Mundo após ter completado 35 anos, um registro sem precedentes na história do torneio. E contra o Egito, adicionou outro marco: passou a ser o jogador mais velho a marcar um gol e dar uma assistência em uma mesma partida de Copa, superando o recorde que pertencia ao sueco Nils Liedholm desde 1958.