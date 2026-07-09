Com falhas de Messi, Mbappé e Bruno Guimarães, Copa tem pior aproveitamento de pênaltis da história

Cobrar um pênalti na Copa do Mundo nunca foi tão difícil. Após o erro de Kylian Mbappé contra o Marrocos, nesta quinta-feira, 9, a edição de 2026 passou a registrar o pior aproveitamento desde o início da série histórica da Opta, que reúne dados dos Mundiais desde 1966.

Ao todo, foram convertidas 39 das 60 cobranças realizadas até o momento, considerando pênaltis marcados durante as partidas e as disputas de desempate.

O índice de acerto caiu para 65%, abaixo de qualquer outra edição da Copa do Mundo.

Astros também acumulam erros

Os principais jogadores da competição ajudam a explicar a queda nas estatísticas. Além de Mbappé, nomes como Lionel Messi e Bruno Guimarães também desperdiçaram cobranças ao longo do torneio.

Messi já perdeu dois pênaltis durante o tempo normal nesta Copa, contra Áustria e Egito, tornando-se o primeiro jogador a desperdiçar duas cobranças desse tipo em uma mesma edição do Mundial desde o início da base histórica da Opta.

Bruno Guimarães também errou uma cobrança nas oitavas de final, contra a Noruega.

Queda aparece também durante os jogos

Considerando apenas os pênaltis cobrados com a bola em jogo, o aproveitamento também está abaixo da média histórica.

Até agora, foram 14 gols em 20 cobranças, um índice de 70%. Desde 1966, a média dos Mundiais é de 79,1%.

As disputas por pênaltis apresentam desempenho ainda pior. Nas quatro decisões realizadas até as quartas de final, os jogadores converteram apenas 25 das 40 cobranças, aproveitamento de 62,5%, também inferior à média histórica de 69,4%.

Especialistas apontam vários fatores

A sequência de erros acompanha uma tendência observada nas últimas edições da Copa do Mundo. Segundo a Opta, o aproveitamento nas cobranças vem caindo desde 2014.

Entre as explicações apontadas estão o avanço da preparação dos goleiros para esse tipo de lance, o aumento do tempo de espera provocado pelas checagens do VAR e a pressão psicológica de um torneio cada vez mais longo e competitivo.

*Com O Globo