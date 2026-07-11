Esporte

Fase de grupos copa 2026

Haaland e Bellingham já foram dupla de sucesso; agora disputam vaga na semifinal da Copa

Copa do Mundo coloca ex-parceiros do Dortmund em lados opostos

Relação entre os craques começou na Alemanha (Getty Images)

Relação entre os craques começou na Alemanha (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de julho de 2026 às 13h34.

Erling Haaland, da Noruega, e Jude Bellingham, da Inglaterra, vão deixar a amizade construída no Borussia Dortmund de lado por 90 minutos neste sábado, 11, quando Noruega e Inglaterra se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O duelo coloca frente a frente dois dos principais nomes da nova geração do futebol europeu, que são amigos pessoais após jogarem pelo mesmo time no início da carreira.

A parceria entre os jogadores começou na temporada 2020-21, quando Bellingham chegou ao Borussia Dortmund aos 17 anos, vindo do Birmingham City, enquanto Haaland já despontava como uma das grandes promessas do futebol mundial após passagens por RB Salzburg e pelo clube alemão.

No período em que atuaram juntos na Alemanha, os dois participaram de 63 partidas pelo Dortmund e ajudaram a equipe a conquistar a Copa da Alemanha de 2021. A conexão dentro de campo ficou marcada pela combinação entre a capacidade de criação do meia inglês e o poder de finalização do atacante norueguês.

Um dos momentos mais lembrados da relação entre os dois aconteceu após uma partida contra o Besiktas, pela fase de grupos da Champions League de 2021. Enquanto Haaland concedia entrevista, Bellingham apareceu diante das câmeras e deu um beijo no rosto do companheiro. O episódio viralizou entre torcedores e reforçou a proximidade entre os jogadores.

Confronto de hoje não será o primeiro entre os dois

A saída de Haaland para o Manchester City, em 2022, e a transferência de Bellingham para o Real Madrid, em 2023, não interromperam a relação entre os atletas. Mesmo em lados diferentes do futebol europeu, os jogadores que se enfrentam hoje na partida entre Noruega x Inglaterra seguiram demonstrando respeito e admiração um pelo outro.

O reencontro entre Erling Haaland e Jude Bellingham na Champions League de 2024/25 aconteceu nos playoffs, onde o Real Madrid superou o Manchester City.

O primeiro confronto daquela eliminatória terminou em 3 a 2 para os espanhóis em solo inglês, com gols de ambos os craques.

Posteriormente, em dezembro de 2025 pela fase de liga do torneio, o jogador norueguês deu o troco: Haaland balançou selou a vitória do City por 2 a 1 na casa do rival.

Protagonistas de Noruega e Inglaterra na Copa do Mundo

Além da história construída fora de campo, Haaland e Bellingham chegam ao duelo das quartas de final como peças centrais de suas seleções.

Pela Noruega, Haaland é o principal nome ofensivo da equipe e participou diretamente de sete dos 12 gols marcados pelo time no Mundial. O atacante também aparece como um dos principais goleadores da competição.

Já Bellingham é uma das referências da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O jogador soma quatro gols e uma assistência, participando diretamente de cinco dos 11 gols ingleses no torneio.

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