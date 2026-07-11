Haaland e Bellingham já foram dupla de sucesso; agora disputam vaga na semifinal da Copa

Erling Haaland, da Noruega, e Jude Bellingham, da Inglaterra, vão deixar a amizade construída no Borussia Dortmund de lado por 90 minutos neste sábado, 11, quando Noruega e Inglaterra se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O duelo coloca frente a frente dois dos principais nomes da nova geração do futebol europeu, que são amigos pessoais após jogarem pelo mesmo time no início da carreira.

A parceria entre os jogadores começou na temporada 2020-21, quando Bellingham chegou ao Borussia Dortmund aos 17 anos, vindo do Birmingham City, enquanto Haaland já despontava como uma das grandes promessas do futebol mundial após passagens por RB Salzburg e pelo clube alemão.

No período em que atuaram juntos na Alemanha, os dois participaram de 63 partidas pelo Dortmund e ajudaram a equipe a conquistar a Copa da Alemanha de 2021. A conexão dentro de campo ficou marcada pela combinação entre a capacidade de criação do meia inglês e o poder de finalização do atacante norueguês.

Um dos momentos mais lembrados da relação entre os dois aconteceu após uma partida contra o Besiktas, pela fase de grupos da Champions League de 2021. Enquanto Haaland concedia entrevista, Bellingham apareceu diante das câmeras e deu um beijo no rosto do companheiro. O episódio viralizou entre torcedores e reforçou a proximidade entre os jogadores.

Confronto de hoje não será o primeiro entre os dois

A saída de Haaland para o Manchester City, em 2022, e a transferência de Bellingham para o Real Madrid, em 2023, não interromperam a relação entre os atletas. Mesmo em lados diferentes do futebol europeu, os jogadores que se enfrentam hoje na partida entre Noruega x Inglaterra seguiram demonstrando respeito e admiração um pelo outro.

O reencontro entre Erling Haaland e Jude Bellingham na Champions League de 2024/25 aconteceu nos playoffs, onde o Real Madrid superou o Manchester City.

O primeiro confronto daquela eliminatória terminou em 3 a 2 para os espanhóis em solo inglês, com gols de ambos os craques.

Posteriormente, em dezembro de 2025 pela fase de liga do torneio, o jogador norueguês deu o troco: Haaland balançou selou a vitória do City por 2 a 1 na casa do rival.

Protagonistas de Noruega e Inglaterra na Copa do Mundo

Além da história construída fora de campo, Haaland e Bellingham chegam ao duelo das quartas de final como peças centrais de suas seleções.

Pela Noruega, Haaland é o principal nome ofensivo da equipe e participou diretamente de sete dos 12 gols marcados pelo time no Mundial. O atacante também aparece como um dos principais goleadores da competição.

Já Bellingham é uma das referências da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O jogador soma quatro gols e uma assistência, participando diretamente de cinco dos 11 gols ingleses no torneio.