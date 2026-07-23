Petição de argentinos para repetir final da Copa de 2026 passa de 61 mil assinaturas

A final da Copa do Mundo de 2026 continua gerando desdobramentos fora de campo. Dias após a vitória da Espanha sobre a Argentina, uma petição online pedindo a repetição da decisão já reuniu mais de 61 mil assinaturas.

A campanha foi criada na plataforma Change.org pela torcedora argentina Gisela Sánchez. No texto, ela solicita que a Fifa reavalie a atuação do árbitro esloveno Slavko Vincić, com a alegação de que decisões tomadas durante a partida tiveram impacto direto no resultado.

Petição não apresenta provas

Embora questione a arbitragem da final, a iniciativa não traz provas ou evidências que sustentem as acusações de irregularidades. Ainda assim, o abaixo-assinado ganhou força nas redes sociais e segue recebendo adesões de torcedores insatisfeitos com o desfecho da decisão.

A Espanha conquistou o título mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ferran Torres, encerrando a campanha argentina na competição.

Copa teve outras campanhas semelhantes

O pedido dos torcedores argentinos não foi um caso isolado durante o Mundial. Antes da final, uma mobilização semelhante surgiu na França após a eliminação para a Espanha nas semifinais.

Na ocasião, uma petição que ultrapassou 82 mil assinaturas também solicitava a repetição da partida. Os organizadores alegavam que houve um erro de arbitragem em um lance que antecedeu o pênalti responsável por abrir o placar para os espanhóis.

Assim como na campanha argentina, a iniciativa francesa repercutiu entre torcedores, mas não teve qualquer efeito prático sobre o resultado da competição.