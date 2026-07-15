Reforço astronômico do Barcelona anota primeiro gol da Inglaterra contra a Argentina

Anthony Gordon: o atacante acertou sua transferência para o Barcelona antes da Copa do Mundo (JUAN MABROMATA / AFP)
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Publicado em 15 de julho de 2026 às 17h34.
Última atualização em 15 de julho de 2026 às 17h38.
Após um primeiro tempo com poucas emoções, a Inglaterra conseguiu abrir o placar diante da Argentina no início da segunda etapa, com Anthony Gordon. Ingleses e argentinos se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo.
A seleção inglesa abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo. Harry Kane deu um lançamento, que Tagliafico até cortou, mas a bola ficou com Declan Rice, que passou para Morgan Rogers, que cruzou para Anthony Gordon desviar para o fundo da rede.
Gordon chegou à Copa do Mundo em alta após uma excelente temporada pelo Newcastle.
Defendendo o clube inglês, o atacante disputou 46 partidas, marcou 17 gols e distribuiu cinco assistências, desempenho que despertou o interesse do Barcelona.
Às vésperas do Mundial, em maio, o clube catalão oficializou a contratação do inglês. O Barcelona chegou a um acordo com o Newcastle por 80 milhões de euros (cerca de R$ 467,3 milhões na cotação da época), e o jogador assinou vínculo por cinco temporadas com a equipe espanhola.
Pela seleção inglesa, a ascensão também foi rápida. Convocado pela primeira vez para a equipe principal em março de 2024, Anthony Gordon estreou como titular no amistoso diante do Brasil, disputado em Wembley. Na ocasião, a Inglaterra foi derrotada por 1 a 0.