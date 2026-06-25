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Fase de grupos copa 2026

Alemanha perde, mas garante a liderança; veja a classificação final do Grupo E

A seleção alemã perdeu para o Equador, mas já tinha a classificação garantida e terminou na 1ª colocação da chave

Alemanha: mesmo com a derrota, os alemães ficaram com a liderança do Grupo E (ANGELA WEISS / AFP)

Alemanha: mesmo com a derrota, os alemães ficaram com a liderança do Grupo E (ANGELA WEISS / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 25 de junho de 2026 às 19h02.

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O Grupo E teve sua classificação definida nesta quinta-feira, 25. Em campo, a Alemanha perdeu para o Equador, enquanto a Costa do Marfim venceu Curaçao no outro confronto da chave.

Os alemães chegaram para o confronto já classificados e com a primeira colocação garantida, após conquistarem 6 pontos nos dois primeiros jogos. Já os equatorianos precisavam vencer para seguir sonhando com a vaga no mata-mata.

A Alemanha até abriu o placar, com Leroy Sané, logo no começo do confronto. Porém, o Equador conseguiu a virada com gols de Nilson Ângulo e Gonzalo Plata, vencendo por 2 a 1.

Assim, a seleção alemã terminou a primeira fase com 6 pontos conquistados em 3 jogos, na liderança da chave. Já os equatorianos ficaram com 4 pontos e conquistaram uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados.

Costa do Marfim vence Curaçao

Já a Costa do Marfim entrou em campo contra Curaçao e garantiu a segunda vaga do Grupo E ao vencer por 2 a 0. Os marfinenses triunfaram com gols de Nicolas Pépé.

Assim, os marfinenses terminam a fase de grupos com 6 pontos, na 2ª colocação. Já os curaçauenses estão eliminados, após somarem apenas 1 ponto nos três jogos.

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