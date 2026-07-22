Barcelona fecha acordo por Kerolin em transferência recorde no futebol feminino

O Barcelona está muito próximo de anunciar a contratação de Kerolin. A atacante da seleção brasileira e do Manchester City chegou a um acordo verbal com o clube espanhol, que agora finaliza a troca de documentos antes da assinatura do contrato.

O vínculo será válido por quatro temporadas. A expectativa é de que a brasileira viaje para a Espanha ainda nesta semana, assim que o Manchester City autorizar sua liberação.

Negócio bate três recordes

A transferência movimentará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,6 milhões), tornando-se uma das maiores da história do futebol feminino.

O valor representa a maior compra já realizada pelo Barcelona feminino, a maior venda da história do Manchester City feminino e também a maior transferência envolvendo uma jogadora brasileira.

Kerolin supera Amanda Gutierres, que havia estabelecido o recorde nacional em 2025, quando deixou o Palmeiras para o Boston Legacy em uma negociação de 1,1 milhão de dólares.

Barcelona aumentou proposta para fechar acordo

As conversas entre os clubes se estenderam por algumas semanas. As primeiras ofertas do Barcelona foram recusadas pelo Manchester City, mesmo já superando o antigo recorde de investimento da equipe espanhola.

O acerto só foi alcançado após uma nova proposta de 1,5 milhão de euros, valor aceito pelo clube inglês.

Até então, a contratação mais cara da história do Barcelona havia sido a da meio-campista inglesa Keira Walsh, comprada justamente do Manchester City por 460 mil euros.

Kerolin vive grande momento

Aos 26 anos, Kerolin atravessa uma das melhores fases da carreira. Presença constante nas convocações da seleção brasileira, a atacante faz parte do ciclo que culminará na Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil.

Na última temporada, também conquistou a Copa da Inglaterra pelo Manchester City e seguiu consolidada como uma das principais jogadoras brasileiras em atividade no futebol europeu.