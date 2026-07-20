Esporte

Fase de grupos copa 2026

De Barcelona ao Arsenal: veja por quais clubes atuam os campeões mundiais da Espanha

Seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 reúne atletas de 12 clubes diferentes, com destaque para a forte presença do Barcelona

Jogadores da Espanha: clube catalão é quem mais forneceu atletas a Espanha ( (Foto: Paul Ellis / AFP))

Jogadores da Espanha: clube catalão é quem mais forneceu atletas a Espanha ( (Foto: Paul Ellis / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 13h51.

Tudo sobreEspanha
Saiba mais

A conquista da Copa do Mundo de 2026 reforçou a força da nova geração da Espanha. Campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final, a seleção comandada por Luis de la Fuente contou com um elenco formado por jogadores espalhados pelas principais ligas da Europa, mas com uma clara concentração em alguns clubes.

O Barcelona foi a equipe que mais cedeu atletas ao grupo campeão, com seis convocados: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal. 

Logo atrás aparecem Arsenal e Atlético de Madrid, com três jogadores cada. Os Gunners contribuíram com David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino, enquanto o Atlético teve Álex Baena, Marcos Llorente e Marc Pubill.

Outro clube bastante representado foi o Athletic Bilbao, responsável por Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams, mantendo sua tradição de formar talentos para a seleção espanhola.

Já o Paris Saint-Germain contou com Fabián Ruiz, enquanto Rodri representou o Manchester City. Pedro Porro defendeu o Tottenham, Yeremy Pino atuou pelo Crystal Palace, Alejandro Grimaldo pelo Bayer Leverkusen, Borja Iglesias pelo Celta de Vigo e Víctor Muñoz pelo Osasuna.

Um dos casos curiosos do elenco foi o de Marc Cucurella. Convocado ainda como jogador do Chelsea, o lateral-esquerdo acertou sua transferência para o Real Madrid durante a disputa da Copa do Mundo e passou a integrar o elenco merengue antes mesmo da final.

Clube por clube

Barcelona (8)

  • Joan García
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Pedri
  • Gavi
  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal

Arsenal (3)

  • David Raya
  • Martín Zubimendi
  • Mikel Merino

Atlético de Madrid (3)

  • Marc Pubill
  • Marcos Llorente
  • Álex Baena

Athletic Club (3)

  • Unai Simón
  • Aymeric Laporte
  • Nico Williams

Real Madrid (1)

  • Marc Cucurella (contratado durante a Copa)

Paris Saint-Germain (1)

  • Fabián Ruiz

Manchester City (1)

  • Rodri

Bayer Leverkusen (1)

  • Alejandro Grimaldo

Tottenham (1)

  • Pedro Porro

Crystal Palace (1)

  • Yeremy Pino

Celta de Vigo (1)

  • Borja Iglesias

Osasuna (1)

  • Víctor Muñoz
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanha

Mais de Esporte

Yamal campeão, Messi vice: final expõe contraste entre craques e seleções

Kevin Keegan, bicampeão da Bola de Ouro e ex-jogador da Inglaterra, morre aos 75 anos

Fórmula 1: Lewis Hamilton recupera vice-liderança do Mundial de Pilotos

Por que craque da Espanha dedicou título da Copa à Neymar?

Mais na Exame

Brasil

Patrus Ananias confirma pré-candidatura ao governo de Minas Gerais

Esporte

Yamal campeão, Messi vice: final expõe contraste entre craques e seleções

Mercados

Copa mostrou avanço de Polymarket e Kalshi sobre casas de apostas esportivas

ESG

Estrella Galicia troca plástico em embalagens por papel-cartão e foca em circularidade