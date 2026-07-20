De Barcelona ao Arsenal: veja por quais clubes atuam os campeões mundiais da Espanha

Jogadores da Espanha: clube catalão é quem mais forneceu atletas a Espanha ( (Foto: Paul Ellis / AFP))
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Publicado em 20 de julho de 2026 às 13h51.
A conquista da Copa do Mundo de 2026 reforçou a força da nova geração da Espanha. Campeã ao vencer a Argentina por 1 a 0 na final, a seleção comandada por Luis de la Fuente contou com um elenco formado por jogadores espalhados pelas principais ligas da Europa, mas com uma clara concentração em alguns clubes.
O Barcelona foi a equipe que mais cedeu atletas ao grupo campeão, com seis convocados: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal.
Logo atrás aparecem Arsenal e Atlético de Madrid, com três jogadores cada. Os Gunners contribuíram com David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino, enquanto o Atlético teve Álex Baena, Marcos Llorente e Marc Pubill.
Outro clube bastante representado foi o Athletic Bilbao, responsável por Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams, mantendo sua tradição de formar talentos para a seleção espanhola.
Já o Paris Saint-Germain contou com Fabián Ruiz, enquanto Rodri representou o Manchester City. Pedro Porro defendeu o Tottenham, Yeremy Pino atuou pelo Crystal Palace, Alejandro Grimaldo pelo Bayer Leverkusen, Borja Iglesias pelo Celta de Vigo e Víctor Muñoz pelo Osasuna.
Um dos casos curiosos do elenco foi o de Marc Cucurella. Convocado ainda como jogador do Chelsea, o lateral-esquerdo acertou sua transferência para o Real Madrid durante a disputa da Copa do Mundo e passou a integrar o elenco merengue antes mesmo da final.