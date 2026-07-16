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Fase de grupos copa 2026

Tuchel seguirá como treinador da Inglaterra mesmo após eliminação na Copa

A seleção inglesas perdeu para a Argentina na semifinal do Mundial, mas o treinador alemão deverá seguir no comando da equipe

Thomas Tuchel: a Inglaterra perdeu para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Rodrigo Oropeza / AFP)

Thomas Tuchel: a Inglaterra perdeu para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Rodrigo Oropeza / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 16 de julho de 2026 às 21h00.

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A eliminação da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026 não deve mudar os planos da Federação Inglesa de Futebol. Apesar das críticas recebidas após a derrota por 2 a 1 para a Argentina, o técnico Thomas Tuchel seguirá no comando da seleção e cumprirá seu contrato até a Eurocopa de 2028.

A informação foi divulgada pela ESPN UK, que revelou a decisão da FA (Associação de Futebol da Inglaterra) de manter o treinador alemão à frente da equipe, mesmo após o fim do sonho inglês de conquistar o segundo título mundial.

Na semifinal, disputada contra a Argentina, a Inglaterra chegou a abrir o placar, mas acabou sofrendo a virada. A postura da equipe após sair em vantagem foi um dos principais alvos das críticas. A seleção recuou excessivamente, passou a sofrer com a forte pressão dos argentinos e não conseguiu evitar a derrota.

As escolhas de Thomas Tuchel durante a partida também foram bastante questionadas por torcedores e pela imprensa inglesa, principalmente pela estratégia defensiva adotada na segunda etapa.

Apesar da repercussão negativa, a FA optou por manter a confiança no treinador. No início de 2026, antes mesmo da disputa da Copa do Mundo, Tuchel havia renovado seu vínculo com a entidade até julho de 2028.

Dessa forma, o alemão continuará no cargo, pelo menos, até a disputa da Eurocopa de 2028. A competição será realizada entre os dias 9 de junho e 9 de julho e terá como sedes Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda.

Disputa pelo 3ª lugar

Antes de iniciar a preparação para o próximo ciclo, Inglaterra ainda volta a campo pela Copa do Mundo. A seleção inglesa enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar no próximo sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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