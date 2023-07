Jogos de hoje, domingo, 16; onde assistir e horários

Clássicos em São Paulo e Rio de Janeiro pelo Brasileirão, além de jogos pelas Séries B e C, são os destaques do futebol deste domingo.

No Rio de Janeiro, as atenções estão para o clássico Flamengo e Fluminense. As equipes entram em campo mirando as primeiras posições no campeonato.

Em São Paulo, destaque para Santos e São Paulo no Morumbi. O Tricolor vem de classificação contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e deve contar com mais de 52 mil pessoas no estádio. Já o Santos tenta apagar a má fase com uma vitória diante do rival.

No Beira Rio, o Palmeiras encara o Inter tentando retomar os bons resultados na temporada. O Verdão vem de derrota e desclassificação na Copa do Brasil, porem espera se reabilitar nesta partida do Brasileirão. Já o Inter, quer com apoio do seu torcedor, voltar a vencer após derrota na última rodada.

As atenções também estarão para Cruzeiro e Coritba no Mineirão.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horário

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

18h - Vitória x Novorizontino - Band e Premiere

15h30 - Mirassol x Ceará - Band e Premiere

Brasileirão Série C

16h - Altos x América-RN - DAZN

16h - CSA x EC São José - DAZN

16h30 - Operário x Floresta - Sem transmissão

19h30 - Ypiranga x Pouso Alegre - Sem transmissão

Amistoso feminino

14h30 - Marrocos x Jamaica

Onde assistir o jogo Internacional x Palmeiras

O jogo Internacional x Palmeiras terá transmissão exclusiva no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Cruzeiro?

O jogo Cruzeiro x Coritiba terá transmissão da Premiere.

Onde irá passar o jogo Fluminense x Flamengo?

Fluminense x Flamengo irá passar na TV Globo e Premiere.

Em que lugar irá transmitir Santos x São Paulo?

A partida entre São Paulo x Santos terá transmissão do TV Globo e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Fortaleza x Cuiabá - Brasileirão Série A

16h - São Paulo x Santos - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste domingo.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo.

Band

18h - Vitória x Novorizontino - Brasileirão Série B

15h30 - Mirassol x Ceará - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

11h - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 16h - Fortaleza x Cuiabá - Brasileirão Série A

16h - São Paulo x Santos - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 18h30 - Internacional x Palmeiras - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 18h - Vitória x Novorizontino - Brasileirão Série B

15h30 - Mirassol x Ceará - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

DAZN

16h - Altos x América-RN - Brasileirão Série C

16h - CSA x EC São José - Brasileirão Série C

Cazé TV

18h30 - Athletico PR x Bahia - Brasileirão Série A

Rede Furacão

18h30 - Athletico PR x Bahia - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: