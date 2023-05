Casas de apostas e agronegócio lideram como patrocinadores de clubes do Brasileirão; veja lista

A primeira rodada do Brasileirão Série A, que aconteceu no último sábado, 15, mostrou um domínio das Casas de apostas entre os patrocínios dos clubes da competição. Instituições financeiras, empresas das áreas de saúde e do agronegócio também estão entre os parceiros de equipes da Série A.

Para ocupar o espaço mais nobre dos uniformes das agremiações, as companhias do setor de betting levam amplo destaque, sendo donas de 12 dos 20 contratos na primeira divisão. Na sequência vem os bancos, com quatro, seguidos de corporações voltadas para a área de saúde, com dois, além de um contrato com empresa de bebidas e outro com companhia de recapagem de pneus.

Confira os contratos para patrocínio máster dos clubes da série A, por segmento:

Casas de apostas (12) - América-MG (Estrelabet), Athletico (Esportes da Sorte), Atlético-MG (Betano), Bahia (Esportes da Sorte), Botafogo (Pari Match), Cruzeiro (Betfair), Fluminense (Betano), Fortaleza (Novibet), Goiás (Esportes da Sorte), São Paulo (Sportsbet.io), Santos (Pixbet) e Vasco (Pixbet)

Instituições financeiras (4) - Flamengo (Banco BRB), Grêmio (Banrisul), Internacional (Banrisul) e Palmeiras (Crefisa)

Saúde (2) - Coritiba (Neodent) e Corinthians (Neo química)

Bebidas (1) - Bragantino (Red Bull)

Recapagem de Pneus (1) - Cuiabá (Drebor)

Nas demais propriedades do uniforme, as empresas do setor de betting ainda estão presentes em mais sete clubes, totalizando 19. A única equipe da série A que não tem patrocínio do ramo é o Cuiabá. Além dos times, a própria competição também é patrocinada por uma companhia do segmento: o Galera.bet, que desde 2022 apoia o Brasileirão.

“Pensamos nossa marca exclusivamente para o mercado brasileiro, tendo inclusive as próprias cores do país. Por isso, foi muito importante para nós nos associarmos ao Brasileirão, que assim como o Galera.bet move muito o lado da paixão do povo”, afirma o CEO do Galera.bet, Marcos Sabiá.

Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e fundador da Wolff Sports, analisa os crescimento dos acordos de equipes com o setor de betting: “Este segmento é o que mais investe no futebol nacional, gerando uma quantia que se for bem administrada pelos clubes trará inúmeros benefícios a todos os envolvidos”.

Outro setor que também se sobressai nos demais contratos com as equipes, além de patrocínio máster, é o de saúde. Com mais seis clubes, o destaque vai para a Unimed que patrocina Bahia, Fortaleza, Goiás e Grêmio. O ramo de tecnologia também está presente com patrocínios a cinco times, por meio de empresas de internet, operadoras e desenvolvedoras de jogos.

Já para os demais acordos comerciais com as agremiações, o agronegócio também é protagonista, com parceria de 17 das 20 equipes da primeira divisão. A GIROAgro, inclusive, companhia que industrializa e comercializa fertilizantes líquidos especiais que auxiliam no aumento da produtividade de cultivos, também é uma das patrocinadoras do Brasileirão desde 2022.

“No Brasil, o agronegócio é um dos segmentos econômicos que vem demonstrando maior evolução e capacidade para gerar mais riquezas. O setor é grande motor para o país além de uma das grandes paixões nacionais, assim como é o futebol. A GIROAgro é uma das poucas empresas 100% nacionais nesse ramo, e associar nossa marca ao futebol brasileiro é algo intrínseco às nossas origens”, diz o CEO da GIROAgro, Leonardo Sodré.

No mesmo sentido, o especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, empresa responsável por intermediar o contrato entre a CBF e a GIROAgro, Renê Salviano ressalta a importância do agro para o futebol brasileiro: “O agro é de grande importância para o Brasil, e pode ser considerado como um verdadeiro motor da economia. Temos estudado muito esse segmento aqui na agência e acredito que ainda tem muito a crescer essa relação entre o agro e o futebol”.

Confira os clubes com apoio do setor do agronegócio:

América- Nenhum

Athletico - Copacol; Ambev

Atlético-MG - Ambev

Bahia - Canaã Alimentos; Ambev

Botafogo - Ambev

Coritiba - Nenhum

Corinthians - Ambev

Cruzeiro - Saudali; Ambev

Cuiabá - Agro Amazônia

Flamengo - Coco Legal (parceiro); Ambev

Fluminense - Puri (parceiro); Ambev; Frescatto

Fortaleza - Coco Bambu

Goiás - Arroz Cristal; La Fruit; Fast Açaí; PM Pães

Grêmio - Marquespan; Fertilizantes Piratini (parceiro); Ambev; Banrisul

Internacional - Marquespan; Banrisul; Ambev (parceiro)

Palmeiras - Ambev

Red Bull Bragentino- Nenhum

Santos - Kicaldo; Kodilar; Ambev

São Paulo - Ambev (parceiro)

Vasco - Ambev