São Paulo x Boston River: veja horário e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

São Paulo: time enfrenta o Boston River nesta terça-feira, 26 ( (Foto de Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images))
Repórter
Publicado em 26 de maio de 2026 às 08h41.
São Paulo e Boston River se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
O clube paulista entra em campo precisando apenas de uma vitória para confirmar a liderança do Grupo C e avançar diretamente às oitavas de final da competição.
O São Paulo vive momento de pressão e não vence há oito partidas. A última vitória aconteceu há um mês, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.
Apesar da sequência negativa, a equipe lidera o Grupo C da Sul-Americana e depende apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas de final.
O Boston River entra em campo já eliminado da Copa Sul-Americana. O clube uruguaio conquistou seus primeiros pontos apenas na rodada passada, ao vencer o O'Higgins, resultado que ajudou o São Paulo a permanecer na liderança do grupo.
Desde a derrota para o time paulista no primeiro turno, o Boston River venceu quatro partidas e perdeu sete.
A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
O jogo acontece às 19h (horário de Brasília).
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osório e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira; Ferreira, Artur e Calleri.
Boston River (Técnico: Ignacio Ithurralde)
Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto e Ignacio Fernández; Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Agustín Amado e Yair González; Leandro Suhr e Alexander González.