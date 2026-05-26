São Paulo x Boston River: veja horário e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

São Paulo e Boston River se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

O clube paulista entra em campo precisando apenas de uma vitória para confirmar a liderança do Grupo C e avançar diretamente às oitavas de final da competição.

Como chega o São Paulo para o jogo?

O São Paulo vive momento de pressão e não vence há oito partidas. A última vitória aconteceu há um mês, diante do Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar da sequência negativa, a equipe lidera o Grupo C da Sul-Americana e depende apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas de final.

Como chega o Boston River?

O Boston River entra em campo já eliminado da Copa Sul-Americana. O clube uruguaio conquistou seus primeiros pontos apenas na rodada passada, ao vencer o O'Higgins, resultado que ajudou o São Paulo a permanecer na liderança do grupo.

Desde a derrota para o time paulista no primeiro turno, o Boston River venceu quatro partidas e perdeu sete.

Onde assistir São Paulo x Boston River ao vivo?

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Que horas é o jogo São Paulo x Boston River hoje?

O jogo acontece às 19h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osório e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira; Ferreira, Artur e Calleri.

Boston River (Técnico: Ignacio Ithurralde)

Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto e Ignacio Fernández; Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Agustín Amado e Yair González; Leandro Suhr e Alexander González.