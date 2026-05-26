Luce: o primeiro carro totalmente elétrico da Ferrari

Ferrari Luce em Rosso Fiammante, uma das cinco cores de lançamento
Jonalista colaborador
Publicado em 26 de maio de 2026 às 10h55.
A Ferrari apresentou o Luce na Vela de Calatrava, em Roma, ontem, 25. A data não foi escolhida ao acaso: 79 anos atrás, no mesmo dia, o Ferrari 125S venceu o Grande Prêmio de Roma no circuito das Termas de Caracalla, com Franco Cortese ao volante. Era a primeira vitória oficial da marca. O Luce é o primeiro veículo totalmente elétrico da marca e conta com quatro portas e cinco lugares, custando € 550 mil. As entregas estão previstas para o quarto trimestre de 2026.
Os números de desempenho: 1.050 cv, 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, velocidade máxima de 310 km/h e autonomia estimada em 530 km. A plataforma usa quatro motores elétricos, um por roda, com bateria de 122 kWh e arquitetura de 800 V, capaz de recarregar até 350 kW. O peso em ordem de marcha é de 2.260 kg.
O design foi confiado à LoveFrom, coletivo fundado por Jony Ive, ex-diretor de design da Apple, e Marc Newson. A colaboração com uma equipe externa ao Ferrari Design Studio, conduzido por Flavio Manzoni, foi uma decisão deliberada. A silhueta é definida pela chamada "glass house", uma estrutura envidraçada contínua que se estende da linha da cintura às extremidades do carro. Os faróis traseiros são redondos e remetem ao 360 Modena e ao 458 Italia. As rodas, por sua vez, têm 23 polegadas na dianteira e 24 na traseira, as maiores já usadas num Ferrari de rua. O projeto reúne mais de 60 patentes.
O interior abandona o túnel central, possível porque a bateria fica integrada ao piso, e apresenta três mostradores analógico-digitais desenvolvidos com a Samsung Display, além de telas OLED de 12,9 e 12 polegadas. A chave é feita em vidro Corning Gorilla Glass, com display E-Ink. O sistema de áudio tem 21 alto-falantes e 3.000 W.
Para o som do trem de força, a Ferrari desenvolveu um sistema próprio e patenteado. Um acelerômetro de alta precisão capta em tempo real as vibrações dos eixos elétricos, filtra o sinal e o amplifica de forma análoga ao funcionamento de uma guitarra elétrica. A intensidade muda conforme a posição do e-Manettino. No modo Range, o carro fica em silêncio.
No mercado, o Luce entra como modelo adicional, não substituto, das linhas existentes. A Ferrari reafirma o que chamou de "neutralidade tecnológica": seguirá produzindo carros a combustão e híbridos. A ação da empresa caiu 6,3% em Milão no dia do lançamento. Analistas atribuíram a queda à reação negativa de parte dos fãs ao design e à preocupação com os custos de pesquisa e desenvolvimento.
"Quando você tem uma nova tecnologia, precisa sempre ter em mente uma palavra: respeito", disse o CEO Benedetto Vigna à CNBC. "Respeito da tecnologia, porque ela precisa estar adequadamente representada no design."